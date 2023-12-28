"Придется идти на уступки": у Байдена поддерживают переход Украины к стратегической обороне, – СМИ

По словам представителя Белого дома, в администрации всегда исходили из того, что единственным способом окончания российско-украинской войны являются переговоры.

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Администрация президента США Джо Байдена и европейские чиновники смещают акцент с поддержки цели Украины — полной победы над Российской Федерацией — на улучшение позиций Киева в мирных переговорах. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова сотрудника администрации Байдена и европейского дипломата.

В статье говорится, что Белый дом и Пентагон не меняли свою публичную риторику касательно поддержки Украины. При этом, по данным журналистов, американские и европейские официальные лица обсуждают с украинцами перенаправление основных усилий с наступательных действий к укреплению оборонительных позиций.

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Сообщается, что эти усилия предусматривают усиление украинской ПВО, строительство укреплений и противотанковых заграждений и рвов вдоль границы Украины с Беларусью. Чиновники также отмечают, что у Байдена поддерживают развитие украинской оборонной промышленности.

Один из представителей администрации сказал в комментарии изданию, что стратегический переход к обороне в существенной мере направлен ​​на укрепление позиции Киева на возможных переговорах с РФ.

"Мы всегда исходили из того, что единственным способом окончания этой войны являются переговоры. Мы хотим, чтобы у Украины была самая сильная рука, когда это произойдет", — заявил представитель Белого дома на условиях анонимности.

При этом чиновник подчеркнул, то никаких переговоров пока не планируется и что украинские силы все еще продолжают совершать контрнаступательные операции и наносить ущерб вражеской армии.

Экс-руководитель отдела анализа России ЦРУ и глава стратегического отдела Института ответственного государственного управления Куинси Джордж Биб считает, что "время стало серьезным недостатком, когда дело касается рабочей силы и промышленного потенциала Украины, и это правда, даже если Запад продолжит свою поддержку.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем больше нам придется идти на уступки, чтобы усадить русских за стол переговоров", — заявил Биб.

Напомним, 27 декабря, администрация Байдена объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он включает вооружение на 250 миллионов долларов США, которое необходимо для удовлетворения потребностей в сфере обороны и безопасности в войне против России.

Ранее, 22 декабря Джо Байден подписал Акт об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2024 год. Документ предусматривает рекордные 886 млрд долларов на военные нужды, а также продолжает действие Инициативы по предоставлению безопасности помощи Украине в пределах 300 млн долларов.