"Доведеться йти на поступки": у Байдена підтримують перехід України до стратегічної оборони, — ЗМІ

За словами представника Білого дому, в адміністрації завжди виходили з того, що єдиним способом закінчення російсько-української війни є переговори.

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Адміністрація президента США Джо Байдена та європейські урядовці зміщують акцент із підтримки мети України — повної перемоги над Російською Федерацією — на покращення позицій Києва в мирних переговорах. Про це пише Politico, посилаючись на слова співробітника адміністрації Байдена та європейського дипломата.

У статті йдеться, що Білий дім і Пентагон не змінювали свою публічну риторику щодо підтримки України. При цьому, за даними журналістів, американські та європейські офіційні особи обговорюють з українцями переспрямування основних зусиль з наступальних дій до зміцнення оборонних позицій.

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Повідомляється, що ці зусилля передбачають посилення української ППО, будівництво укріплень і протитанкових загороджень та ровів уздовж кордону України з Білоруссю. Чиновники також зазначають, що у Байдена підтримують розвиток української оборонної промисловості.

Один із представників адміністрації сказав у коментарі виданню, що стратегічний перехід до оборони істотною мірою спрямований на зміцнення позиції Києва на можливих переговорах із РФ.

"Ми завжди виходили з того, що єдиним способом закінчення цієї війни є переговори. Ми хочемо, щоб в України була найсильніша рука, коли це станеться", — заявив представник Білого дому на умовах анонімності.

Водночас чиновник наголосив, що жодних переговорів поки що не планується, і що українські сили все ще продовжують здійснювати контрнаступальні операції та завдавати шкоди ворожій армії.

Екскерівник відділу аналізу Росії ЦРУ і голова стратегічного відділу Інституту відповідального державного управління Квінсі Джордж Біб вважає, що "час став серйозним недоліком, коли справа стосується робочої сили і промислового потенціалу України, і це правда, навіть якщо Захід продовжить свою підтримку.

"Що довше це триватиме, то більше нам доведеться йти на поступки, щоб посадити росіян за стіл переговорів", — заявив Біб.

Нагадаємо, 27 грудня, адміністрація Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він включає озброєння на 250 мільйонів доларів США, яке необхідне для задоволення потреб у сфері оборони та безпеки у війні проти Росії.

Раніше, 22 грудня Джо Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону (NDAA) на 2024 рік. Документ передбачає рекордні 886 млрд доларів на військові потреби, а також продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні в межах 300 млн доларів.