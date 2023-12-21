Украина достигла договоренности с G7 по уплате долгов — Минфин подписал изменения в Меморандум

Подписантами выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США.

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Украина подписала изменения в Меморандум о взаимопонимании относительно приостановления выплат по официальному долгу со странами "Большой семерки" и Парижским клубом. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

21 декабря, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал изменения в Меморандум о взаимопонимании относительно приостановления выплат по официальному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

"Сегодняшнее подписание позволит продлить до конца марта 2027 года, что соответствует завершению текущей EFF программы МВФ, действие Меморандума о взаимопонимании относительно приостановления выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, который был подписан 14 сентября 2022 года", — говорят в Минфине.

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Марченко выразил благодарность партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях полномасштабной войны. Он назвал договоренность о пересмотре долговых обязательств позволяющей снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов.

"Это добровольное приостановление выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов США, предоставленной партнерами Украины", — отметил Сергей Марченко.

По его словам, группа официальных кредиторов отметила работу украинского правительства в выполнении условий программы Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ и внедрении важных реформ, в том числе в сфере долговой политики, которые станут основой для экономического восстановления страны.

Также во время встречи Министр финансов подчеркнул важность сохранения финансовых ресурсов, в частности через предоставление внешними частными кредиторами Украины наиболее приемлемого долгового режима до окончания срока приостановления обслуживания долга, предоставленного ими в августе 2022 года.

Ранее Международный валютный фонд поддержал Мораторий на выплату Украиной внешнего долга, который будет действовать будет действовать до 2027 года.

Фокус также сообщал, что согласно подписанному Меморандуму, украинская власть разработает концептуальную основу для реформы пенсионной системы в стране и рассмотрит возможность введения второго уровня пенсионной схемы, "когда будут созданы условия".