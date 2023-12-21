Україна досягнула домовленості з G7 щодо сплати боргів — Мінфін підписав зміни до Меморандуму

Підписантами виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

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Україна підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з країнами "Великої сімки" та Паризьким клубом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

21 грудня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

"Це дозволить продовжити до кінця березня 2027 року, що відповідає завершенню поточної EFF програми МВФ, дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, який було підписано 14 вересня 2022 року", — кажуть у Мінфіні.

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Марченко висловив вдячність партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах повномасштабної війни. Він назвав домовленість про перегляд боргових зобов'язань такою, що дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків.

"Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 млрд доларів США, наданої партнерами України", — зазначив Сергій Марченко.

За його словами, група офіційних кредиторів відзначила роботу українського уряду у виконанні умов програми Механізму розширеного фінансування (EFF) МВФ та впровадженні важливих реформ, у тому числі у сфері боргової політики, які стануть основою для економічного відновлення країни.

Також під час зустрічі Міністр фінансів наголосив на важливості збереження фінансових ресурсів, зокрема через надання зовнішніми приватними кредиторами України найбільш прийнятного боргового режиму до закінчення терміну призупинення обслуговування боргу, наданого ними у серпні 2022 року.

Раніше Міжнародний валютний фонд підтримав Мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу, який діятиме діятиме до 2027 року.

Фокус також повідомляв, що згідно з підписаним Меморандумом, українська влада розробить концептуальну основу для реформи пенсійної системи в країні та розгляне можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, "коли будуть створені умови".