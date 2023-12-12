Пенсійний вік в Україні: чи буде влада його знижувати — умови Меморандуму з МВФ

Згідно з Меморандумо, в Україні також не будуть запроваджувати нові спеціальні пенсії чи пільги.

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Україна не вводитиме нові спецпенсії та пільги, а також не знижуватиме пенсійний вік. Про це йдеться у листі про наміри до керівництва Міжнародного валютного фонду (Меморандумі).

Згідно з підписаним Меморандумом, українська влада розробить концептуальну основу для реформи пенсійної системи в країні та розгляне можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, "коли будуть створені умови".

Водночас, будь-які запропоновані поправки до законодавства, які дозволять збільшити пенсійні витрати, мають супроводжуватись середньостроковим аналізом бюджетної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України.

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В Україні не будуть запроваджувати нові спеціальні пенсії чи пільги.

Також влада зобов'язалася не збільшувати необов'язкову допомогу і не здійснювати змін, що призведуть до зниження встановленого законом пенсійного віку.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Нагадаємо, згідно з Меморандумом із МВФ, в Україні можуть змінити і єдиний податок для ФОПів. Стратегія доходів залишиться основою податкової політики та реформ адміністрування, що дозволить збільшити податкові надходження приблизно на 3,0-4,0% ВВП протягом періоду дії програми.

Як раніше повідомляв Фокус, Мінсоцполітики надало перелік 7 категорій громадян, які входять до вразливої групи. Саме щодо них можуть не застосовувати вимкнення електроенергії за борги.