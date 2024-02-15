У Росії заберуть мільярди вже 2024 року: скільки отримає Україна з активів РФ

За словами заступника міністра юстиції Ірини Мудрої, протягом чотирьох років Україна може отримати 15-18 мільярдів доларів, однак для цього потрібно виконати певну процедуру.

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Український уряд у 2024 році розраховує, що міжнародні партнери передадуть чотири мільярди доларів із заморожених у G7 і Європейському Союзі російських активів. Про це сказала в інтерв'ю Forbes заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

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За її словами, загалом протягом чотирьох років Україна може отримати 15-18 мільярдів доларів, зокрема близько чотирьох мільярдів доларів цього року. Для цього потрібно пройти кілька етапів:

нульовий - визначити, в яких установах зосереджені ці кошти, що вже зроблено;

- визначити, в яких установах зосереджені ці кошти, що вже зроблено; перший - Єврокомісія вже ухвалила рішення: усі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі;

- Єврокомісія вже ухвалила рішення: усі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі; другий - впровадження законодавства в ЄС, яке дозволяє передати ці кошти Україні.

"Уже відбулися переговори з представниками Бельгії, яка зараз головує в Раді Євросоюзу. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо це станеться, то Україні належать відсотки з активів, які були погашені у 2024-му", — розповіла вона.

Також, як зазначила заступниця глави Мін'юсту, тривають переговори про передачу вже нарахованих відсотків за 2022-2023 рік. Усі кошти зосереджені в Бельгії, а у 2022 році на них було накладено 25% податок (близько 1,7 мільярда євро). Бельгійський уряд із цих коштів зараз підтримує фінансово українських біженців.

Водночас кошти за 2023 рік ще не оподатковані, але ведуться переговори про те, щоб податок для них був на рівні 100%, а потім їх передадуть Україні. Йдеться про 4,4 мільярда євро. Рішення про передачу цих коштів може ухвалити уряд Бельгії.

"Наша принципова позиція — щоб це було додаткове фінансування, а не частина вже узгодженої з Євросоюзом допомоги. Найімовірніше, міжнародні партнери не погодять використання цих коштів на оборонний сектор. Вони підуть на покриття дефіциту бюджету, соціальні виплати, проєкти з відновлення тощо", — підкреслила Ірина Мудра.

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Нагадаємо, Рада Євросоюзу 12 лютого 2024 року затвердила постанову, якою надається можливість використовувати прибуток від заморожених активів Росії на користь України. Раніше була інформація, що країни G7 і Євросоюз пропонують використовувати 300 мільярдів доларів заморожених активів РФ як заставу для відновлення нашої країни.