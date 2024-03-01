Похорон Навального перетворився на демонстрації проти Кремля, — Bild (відео)

Як зазначає Bild, Кремль дуже нервує і наляканий. Є побоювання, що силовики знову розправляться з прихильниками Олексія Навального і заарештують охочих попрощатися.

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У п'ятницю, 1 березня, відбудеться похорон головного опозиціонера Росії і затятого ворога кремлівського диктатора Володимира Путіна Олексія Навального, якого буде поховано в Москві на Борисовському кладовищі. Про те, як проходить прощання з Навальним, повідомляє німецький Bild.

За інформацією видання, за кілька годин до похорону сотні людей зібралися і вишикувалися в чергу завдовжки майже пів кілометра. Багато хто несе в руках квіти. Попри ризик розгону учасників, у похороні збираються брати участь західні дипломати.

"Наш посол і його французький колега зараз їдуть на панахиду і похорон Навального", — заявили Bild у МЗС Німеччини.

Як зазначає Bild, Кремль дуже нервує і наляканий. Є побоювання, що великий контингент Путіна знову розправиться з прихильниками Навального і заарештує охочих попрощатися.

"Для забезпечення похорону режим направив не тільки підрозділи поліції, а й співробітників ОМОНу, який регулярно використовують для придушення протестів. З 2016 року ОМОН входить до складу Національної гвардії, яка підпорядковується безпосередньо адміністрації президента Росії, тобто правителю Путіну", — уточнює видання.

Церемонію відспівування Навального в церкві ікони Божої матері "Утамуй моя печалі" посилено охороняють силовики, на даху видно снайперів. На місці встановлено металеві рамки і паркани. Поліція перевіряє документи та особисті речі присутніх, обмежено доступ в інтернет.

Що відбувалося напередодні та зранку

Влада РФ намагається всіляко перешкодити прощанню. Виникли проблеми з орендою похоронної зали та катафалка. Вранці столичний морг затримав видачу родичам тіла опозиціонера. Оглядачі Bild називають це "психологічною війною".

Як пишуть журналісти, існує ризик того, що силовики спробують розігнати траурну процесію і затримають тих, хто прийшов на прощання. З ранку п'ятниці на закритому для відвідування Борисівському кладовищі вже чергує поліція.

"Режим, ймовірно, задіє на панахиді значну частину своїх силовиків, щоб не допустити, щоб похорон Навального перетворився на демонстрацію проти кремлівського правителя", — пишуть журналісти Bild.

Вони зазначають, що поки незрозуміло, чи прибудуть на похорон керівники Фонду боротьби з корупцією та Юлія Навальна. Найімовірніше, їх не буде, оскільки для них існує великий ризик арешту.

При цьому Bild повідомляє, що траурну церемонію на YouTube-каналі Навального вже подивилися майже 240 тисяч осіб.

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Нагадаємо, що тіло Навального, який помер 16 лютого, віддали матері тільки 24 лютого.