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Світ Олексій Навальний помер у колонії

Похорон Навального: у Путіна пригрозили росіянам "відповідальністю" (фото)

росіяни, Навальний
Фото: SOTA | Росіяни стоять в черзі до храму, де відспівають Навального

У мережі повідомили, що Борисовський цвинтар, де мають поховати російського опозиціонера, закрили для відвідування. У черзі до храму, в якому відспівають політика, знаходяться кілька десятків людей.

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Кремлю нема чого сказати рідним російського опозиціонера Олексія Навального в день його похорону 1 березня. Громадяни РФ, котрі візьмуть участь у "несанкціонованих акціях" — нестимуть відповідальність перед законом. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на пресконференції, передає видання "РИА-Новости".

Крім того, Пєсков додав, що у Кремлі не можуть "дати оцінку Навальному як політичній фігурі".

"Ті, хто візьме участь у несанкціонованих акціях у день похорону Навального, нестимуть відповідальність за законом", — заявив прессекретар Володимира Путіна.

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Похорон Навального

Речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш близько 12:00 повідомила, що тіло опозиціонера видають рідним, а катафалк із ним незабаром попрямує до храму.

Цю інформацію підтвердив й російський директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов.

"Катафалк із тілом Олексія з хвилини на хвилину попрямує до храму. Час у дорозі, якщо не буде перешкод близько години", — йдеться у повідомленні.

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Згодом о 12:20 Жданов заявив, що кортеж з Навальним уже у Москві.

"Кортеж їде МКАДом", — уточнив директор ФБК.

У Telegram-каналі Sota повідомили, що Борисовський цвинтар, де мають поховати Олексія Навального, закрили для відвідування.

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Також адміністратори каналу додали, що до місця ймовірного поховання політика тим часом принесли три вінка.

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Також у Telegram-каналі Astra оприлюднили фото, на яких видно кілька десятків людей, які, за інформацією у дописі, стоять у черзі до храму, де пройде відспівування Навального.

"Люди зайняли Новомар'їнську вулицю та Луговий проїзд. Як раніше повідомляли читачі ASTRA, інша черга вже зайняла практично весь Мар'їнський бульвар", — кажуть адміністратори каналу.

Росіяни стоять в черзі до храму, де відспівають Навального Fullscreen
Росіяни стоять в черзі до храму, де відспівають Навального
Росіяни стоять в черзі до храму, де відспівають Навального Fullscreen
Росіяни стоять в черзі до храму, де відспівають Навального

Нагадаємо, раніше Кіра Ярмиш повідомила, що поховають Олексія Навального 1 березня на Борисовському цвинтарі у Москві. Відспівування політика відбудеться у церкві московського району Мар'їно, де у нього була квартира.

Зазначимо, 24 лютого тіло померлого політика віддали матері.