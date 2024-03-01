Похорон Навального: у Путіна пригрозили росіянам "відповідальністю" (фото)
У мережі повідомили, що Борисовський цвинтар, де мають поховати російського опозиціонера, закрили для відвідування. У черзі до храму, в якому відспівають політика, знаходяться кілька десятків людей.
Кремлю нема чого сказати рідним російського опозиціонера Олексія Навального в день його похорону 1 березня. Громадяни РФ, котрі візьмуть участь у "несанкціонованих акціях" — нестимуть відповідальність перед законом. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на пресконференції, передає видання "РИА-Новости".
Крім того, Пєсков додав, що у Кремлі не можуть "дати оцінку Навальному як політичній фігурі".
"Ті, хто візьме участь у несанкціонованих акціях у день похорону Навального, нестимуть відповідальність за законом", — заявив прессекретар Володимира Путіна.
Похорон Навального
Речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш близько 12:00 повідомила, що тіло опозиціонера видають рідним, а катафалк із ним незабаром попрямує до храму.
Цю інформацію підтвердив й російський директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов.
"Катафалк із тілом Олексія з хвилини на хвилину попрямує до храму. Час у дорозі, якщо не буде перешкод близько години", — йдеться у повідомленні.
Згодом о 12:20 Жданов заявив, що кортеж з Навальним уже у Москві.
"Кортеж їде МКАДом", — уточнив директор ФБК.
У Telegram-каналі Sota повідомили, що Борисовський цвинтар, де мають поховати Олексія Навального, закрили для відвідування.
Також адміністратори каналу додали, що до місця ймовірного поховання політика тим часом принесли три вінка.
Також у Telegram-каналі Astra оприлюднили фото, на яких видно кілька десятків людей, які, за інформацією у дописі, стоять у черзі до храму, де пройде відспівування Навального.
"Люди зайняли Новомар'їнську вулицю та Луговий проїзд. Як раніше повідомляли читачі ASTRA, інша черга вже зайняла практично весь Мар'їнський бульвар", — кажуть адміністратори каналу.
Нагадаємо, раніше Кіра Ярмиш повідомила, що поховають Олексія Навального 1 березня на Борисовському цвинтарі у Москві. Відспівування політика відбудеться у церкві московського району Мар'їно, де у нього була квартира.
Зазначимо, 24 лютого тіло померлого політика віддали матері.