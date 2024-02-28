Смерть Навального: коли і де поховають опозиціонера

За словами директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова, похорони Олексія Навального планувалися на 29 лютого, однак цього дня призначене оприлюднення послання Федеральним зборам президента РФ Володимира Путіна, тому поховання відбудеться 1 березня.

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Поховають російського опозиціонера Олексія Навального 1 березня на Борисовському цвинтарі у Москві. Про це повідомила речниця політика Кіра Ярмиш у власному акаунті соцмережі Х.

Як уточнила Ярмиш, відспівування Навального відбудеться 1 березня у церкві московського району Мар'їно, де в політика була квартира.

"Відспівування Олексія відбудеться у церкві ікони Божої Матері "Втамуй мої печалі" у Мар'їно 1 березня о 14.00. Приходьте заздалегідь. Похорон пройде на Борисівському цвинтарі", — написала прессекретарка.

Як шукали місце для прощання з Навальним

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов розповів, що похорони планувалися на 29 лютого. Однак цього дня було призначене оприлюднення послання Федеральним зборам президента РФ Володимира Путіна.

"І швидко з'ясувалося, що на 29 лютого немає жодної людини, яка могла б викопати могилу", — зазначив він.

Тому прощання та поховання Навального довелося перенести на 1 березня.

Як далі відзначає Жданов, близькі і родичі почали швидко шукати церкву та залу на 1 березня.

"Скрізь нам відмовляли щось дати. Десь нам прямо послалися на заборону. Але ми все ж таки знайшли велику нормальну залу, хоч і в Новокосиному, але співробітники нам сказали, що вона вільна і треба приїхати укласти договір", — розповідає директор Фонду.

І все начебто складалося: 1 березня вранці прощання, потім о 14-й годині відспівування в Мар'їно та о 16-й — поховання на Борисівському цвинтарі.

"Але ж ч***и ж не заспокоюються. Укладання договору на зал не відбулося. І як і в Салехарді, знову висунули умову — "тихий сімейний похорон із прощанням на Хованському цвинтарі". Так само, як шантажували маму, коли не видавали тіло Олексія", — пише Жданов.

Фото: Скріншот

І згадує, що пропозицію із Хованським крематорієм приніс особисто Олексій Венедиктов.

"Ну, щоб ви чітко розуміли, хто у Кремля та Собяніна є попихачем", — зауважує він.

Тож, загалом зали для прощання не буде.

"Сволоти. Дату не дають. Залу не дають. Все одно всі попрощаються з Олексієм", — запевнив Жданов.

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Навальний погодився на обмін, але Путін не міг змиритися з його звільненням, — ЗМІ

Нагадаємо, 16 лютого російська влада заявила, що Навальний раптово помер у ВК-3 "Полярний вовк" у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

24 лютого тіло померлого політика віддали матері.