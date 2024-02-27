Навальний погодився на обмін, але Путін не міг змиритися з його звільненням, — ЗМІ

У переговорах про обмін, як сказано в матеріалі, брав участь Роман Абрамович. Навального та двох громадян США могли обміняти на кілера ФСБ Вадима Красікова. Переговори нібито були на завершальній стадії.

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Російського опозиціонера Олексія Навального могли звільнити під час обміну ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. Однак президент РФ Володимир Путін не зміг із цим змиритися. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, офіційної пропозиції про обмін за участю Навального зроблено не було, проте велися попередні розмови.

Соратниця Навального Марія Пєвчих розповіла, що опозиціонерам вдалося домогтися обміну ув'язненого Олексія та двох неназваних громадян США на Вадима Красікова, найманого вбивцю ФСБ, який перебуває у в'язниці в Німеччині.

Видання пише, що Красікова було засуджено до довічного ув'язнення після того, як його визнали винним у вбивстві засланого чечено-грузинського дисидента в Берліні 2019 року. В інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону Путін заявив, що хотів би повернути Красікова. Його глава Кремля назвав патріотом.

Пєвчих також заявила, що 15 лютого переговори про обмін перебували на завершальній стадії. Смерть Олексія Навального настала днем пізніше, оскільки Путін не міг змиритися з тим, щоб опозиціонер вийшов на свободу.

За словами Пєвчих, пропозицію про обмін зробив російських олігарх Роман Абрамович.

Марія Пєвчих про обмін Навального

Як зазначили журналісти, хоча соратниця Навального не називала імен американців, яких могли обміняти, може йтися про журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, а також колишнього морського піхотинця Пола Вілана. Росія звинувачує обох чоловіків у нібито шпигунстві.

За словами джерела, обмін ув'язненими мав відбутися в середині лютого. Навальний був на це згоден. У переговорах брав участь сам Абрамович.

"Спочатку план передбачав обмін тільки на Гершковича. Абрамович обговорював це з Путіним. Єдина людина, на яку Путін був готовий його обміняти, це Красіков. Але німці виступали категорично проти, бо вважають це проблемою американців. Коли Навальний з'явився в межах цього плану, німці врешті-решт погодилися", — сказав він.

Інше джерело, близьке до Кремля, повідомило, що Росія та Захід у принципі домовилися про обмін за участю Навального та Гершковича, але точні деталі такої угоди ще не були опрацьовані. Передбачається, що шанси Гершковича на обмін тепер зменшилися.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина сама скасувала обмін вбивці на ув'язнених у РФ. Берлін передумав приєднуватися до обміну, під час якого з РФ могли вивезти двох громадян США та нині померлого опозиціонера Олексія Навального. Німецькі політики вирішили, що в Москви немає вагомої фігури для повернення найманця спецслужб Вадима Красікова.