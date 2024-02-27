Навальный согласился на обмен, но Путин не мог смириться с его освобождением, — СМИ

В переговорах об обмене, как сказано в материале, принимал участие Роман Абрамович. Навального и двух граждан США могли обменять на киллера ФСБ Вадима Красикова. Переговоры якобы были на завершающей стадии.

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Российского оппозиционера Алексея навального могли освободить в ходе обмена заключенными между Россией, США и Германией. Однако президент РФ Владимир Путин не смог с этим смириться. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, официального предложения об обмене с участием Навального сделано не было, однако велись предварительные разговоры.

Соратница Навального Мария Певчих рассказала, что оппозиционерам удалось добиться обмена заключенного Алексея и двух неназванных граждан США на Вадима Красикова, наемного убийцу ФСБ, находящегося в тюрьме в Германии.

Издание пишет, что Красиков был приговорен к пожизненному заключению после того, как его признали виновным в убийстве ссыльного чечено-грузинского диссидента в Берлине в 2019 году. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что хотел бы вернуть Красикова. Его глава Кремля назвал патриотом.

Певчих также заявила, что 15 февраля переговоры об обмене находились на завершающей стадии. Смерть Алексея Навального наступила днем позже, так как Путин не мог смириться с тем, чтобы оппозиционер вышел на свободу.

По словам Певчих, предложение об обменен сделал российских олигарх Роман Абрамович.

Мария Певчих об обмене Навального

Как отметили журналисты, хотя соратница Навального не называла имен американцев, которых могли обменять, речь может идти о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, а также бывшем морском пехотинце Поле Уилане. Россия обвиняет обоих мужчин в якобы шпионаже.

По словам источника, обмен заключенными должен был состояться в середине февраля. Навальный был на это согласен. В переговорах принимал участие сам Абрамович.

"Изначально план предусматривал обмен только на Гершковича. Абрамович обсуждал это с Путиным. Единственный человек, на которого Путин был готов его обменять, это Красиков. Но немцы выступали категорически против, потому что считают это проблемой американцев. Когда Навальный появился в рамках этого плана, немцы в конце концов согласились", — сказал он.

Другой источник, близкий к Кремлю, сообщил, что Россия и Запад в принципе договорились об обмене с участием Навального и Гершковича, но точные детали такой сделки еще не были проработаны. Предполагается, что шансы Гершковича на обмен теперь уменьшились.

Ранее СМИ сообщали, что Германия сама отменила обмен убийцы на заключенных в РФ. Берлин передумал присоединяться к обмену, во время которого из РФ могли вывезти двух граждан США и ныне умершего оппозиционера Алексея Навального. Немецкие политики посчитали, у Москвы нет весомой фигуры для возвращения наемника спецслужб Вадима Красикова.