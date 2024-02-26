Передумали без Навального: Германия отменила обмен убийцы на заключенных в РФ, — СМИ

Берлин передумал присоединяться к обмену, во время которого из РФ могли вывезти двух граждан США и ныне умершего оппозиционера Алексея Навального. По мнению политиков, у Москвы нет весомой фигуры для возвращения наемника спецслужб Вадима Красикова.

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В Германии отменили планы по обмену иностранцев, находящихся в российских тюрьмах, на убийцу чеченского диссидента Вадима Красикова, осужденного на пожизненный срок. Планы изменились в результате смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального. О решении немецких чиновников рассказали на портале издания Financial Times.

Журналисты пообщались с неназванными источниками в немецком правительстве. Анонимные собеседники объяснили, что Германия, а также США, "заметно охладели" к идее обмена, в рамках которого могли спасти из РФ трех человек.

Вадима Красикова планировали отправить в РФ, а за границу вывезли бы оппозиционера Алексея Навального, американского журналиста Эвана Гершковича и американского военного Пола Велана. В течение последних недель "велась активная дискуссия" относительно такого варианта, но после смерти оппозиционера эти дискуссии прекратились, пояснили на портале FT.

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"Интерес Берлина к сделке угас", — привели журналисты мнение немецкого чиновника.

Также получили комментарий американского чиновника, имя которого также не указывается. По его словам, на сегодня не видят человека, достаточно весомого, чтобы выпустить на свободу убийцу, нанятого Кремлем.

"Они больше не имеют в виду никого, на кого они считают, что стоило бы обменять убийцу, спонсируемого государством".

Обмен Навального — детали

Отметим, Вадим Красиков — гражданин РФ, которого в 2019 году осудили за убийство чеченского оппозиционера грузинского происхождения Зелимхана Хангошвили. Красиков, согласно данным расследователей портала The Insider, является агентом ФСБ РФ. Его отправили в Германию, чтобы совершить преступление против мужчины, который в Германии пытался скрыться от россиян. 23 августа 2019 года россиянин застрелил чеченца в парке Тиргартен — суд признал, что он действовал по заказу Кремля.

Ранее Фокус писал о деле Красикова. В частности, в декабре 2032 года немецкое правительство выслало с территории страны двух российских дипломатов, которые были причастны к преступлению.

Между тем еще осенью 2023 года в Кремле намекали, что склонны обменять убийцу на оппозиционера Навального. Также об этом говорил президент РФ Владимир Путина во время интервью, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону.

Эван Гершкович — репортер The Wall Street Journal, которого арестовали в Москве весной 2023 года. На момент ареста он как раз занимался расследованием деятельности наемников ЧВК "Вагнер" и находился в Екатеринбурге. Суд над репортером еще не состоялся, но его обвиняют в шпионской деятельности.

Пол Велан — экспихотинец ВМС США. Мужчину задержали в Москве в 2018 году, а в 2020 году осудили за шпионаж на 16 лет.

Смерть Навального — детали

16 февраля 2024 года российская федеральная служба сообщила о внезапной смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального. Согласно официальной версии Кремля, россиянин якобы умер из-за оторвавшегося тромба. Мать Навального несколько дней не могла получить тело погибшего сына: опасались, что власти РФ пытаются скрыть следы преступления.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов 25 февраля отметил, что смерть оппозиционера действительно имеет естественные причины. Между тем коллеги Навального подтвердили, что его действительно должны были обменять на Красикова: переговоры вышли на финальную стадию.