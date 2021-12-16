Германия выслала двух дипломатов после вынесения приговора убийце Хангошвили

Журналисты называют подобное решение стресс-тестом для нового правительства страны, которое обещало занять более жесткую позицию по отношению к России.

Власти Германии выслали двух дипломатов из России после вынесения приговора киллеру Вадиму Красикову, убившему грузинского диссидента в центре Берлина. Это уже второй дипломатический скандал, связанный с преступлением. Впервые Германия выдворила сотрудников российского посольства сразу после убийства в знак протеста против отказа Москвы от сотрудничества со следствием, сообщает France 24.

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"Это убийство по государственному приказу представляет собой серьезное нарушение немецкого закона и суверенитета", — заявила новый министр иностранных дел Германии Анналена Баербок.

Решение является первым серьезным стресс-тестом для нового правительства Германии, которое пообещало более жесткую позицию по отношению к России.

Кто такой Вадим Красиков?

Россиянин Вадим Красиков, известный так же как Вадим Соколов, в августе 2019 года застрелил грузина Зелимхана Хангошвили в самом популярном парке Берлина. В свое время убитый воевал против России в Чечне, за что преследовался режимом Путина сообщает France 24.

Досудебное следствие установило, что 40-летний Хангошвили был полевым командиром во время боевых действий в Чечне в 2000-х годах, воюя против Российской Федерации. Режим Путина продолжал преследования офицера через много лет после войны, хотя тот уже не представлял угрозы России. Хангошвили пережил два покушения в Грузии, после чего попросил убежища в Германии и последние года проживал там. Россия несколько лет безуспешно добивалась его экстрадиции.

"Хангашвили отказался от борьбы с Российской Федерацией за много лет до этого. Он не держал в руках оружия с 2008 года. Это не было актом самообороны со стороны России. Это было и есть не что иное, как государственный терроризм", — сказал судья Олав Арнольди, который вел дело.

Судья согласился с обвинениями прокуратуры, утверждавшей, что именно власти РФ спланировали, организовали и воплотили в жизнь преступление.

"Не позже июня 2019 года государственные органы Правительства Российской Федерации приняли решение о ликвидации Торнике Хангошвили в Берлине", — отметил Арнольди. При этом Россия выдала Красикову фальшивые документы, с которыми он отправился на убийство. Также судья отметил, что у киллера были сообщники в Берлине, без которых осуществить заказное убийство было бы невозможно.

Что говорили правоохранители?

Правоохранителям удалось установить, что россиянин приехал в немецкий парк, находящийся в нескольких минутах ходьбы от канцелярии и парламента Германии, на велосипеде. Киллер выследил диссидента, подошел сзади и выстрелил несколько раз. После того как жертва упала, он произвел еще один выстрел в голову, быстро сел на велосипед и уехал. Задержать его удалось на выходе из парка. Позже полицейским водолазам удалось достать со дна реки Шпрее парик, велосипед и пистолет Глок-26 с глушителем, из которого был убит грузин.

Немецкая прокуратура заявила, что сумела идентифицировать Красикова как сотрудника спецподразделения российских спецслужб ФСБ. Сам убийца настаивал на том, что он холостой русский инженер-строитель из Брянска, путешествующий по Европе в качестве туриста. От дальнейших показаний он отказался. Паспорт, обнаруженный у убийцы, действительно был выдан в Брянске незадолго до поездки на имя Вадима Соколова. Однако, как выяснилось в результате совместного расследования Insider, Bellingcat и Spiegel, настоящее имя задержанного — Вадим Красиков, ранее он служил в спецподразделении "Вымпел" Центра специальных операций ФСБ.

Ранее Фокус сообщал, что НАТО блокировало поставки Украине вооружения по указанию Меркель.

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