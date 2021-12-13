НАТО блокировало поставки Украине вооружения по указанию Меркель, — Bild

Поставки крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA в НАТО заблокировала Германия и Нидерланды.

Журналистам немецкого издания Bild стало известно, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки Украине вооружения. Об этом сообщает веб-сайт издания.

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Сотрудники Bild выяснили, что с мая этого года руководство Германии с помощью рычагов влияния в НАТО мешало другим странам Североатлантического альянса поставлять оружие в Украину.

По сведениям Bild, немецкая сторона наложила вето на поставки американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 в количестве 90 штук и 20 комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA, которые Украина хотела получить из Литвы.

В начале года украинская сторона произвела оплату обеих систем вооружения через агентство НАТО, которое занимается вопросами поддержки и поставок (NSPA). Однако руководство Германии, а также Нидерландов не одобрили продажу.

"Каждое решение о предоставлении Украине поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в каждом отдельном случае", — цитирует Bild слова пресс-секретаря НАТО.

Два голоса против все решили, даже несмотря на то, что некоторые из этих систем не относились к категории летального вооружения, отмечает Bild.

По сведениям журналистов, представители Нидерландов поддержали в этом вопросе Германию по указанию официального Берлина, который не хотел, чтобы сложилось впечатление, что решение о поставках вооружения блокирует только правительство Меркель.

Отмечается, что в августе украинский президент Зеленский обратился к Меркель во время ее визита в Киев. Однако на просьбу прекратить блокаду поставок вооружения из США и Литвы канцлер ответила решительным "нет".

Меркель за несколько дней до истечения ее срока сняла вето на поставку противодронного комплекса EDM4S-UA, что позволит Украине получить десять из 20 единиц оружия к концу текущего года.

Вместе с тем, по данным Bild, Германия все еще продолжает блокировать поставку винтовок из США.

Напомним, что представители Украины планируют убедить официальный Берлин в том, что оружие, о котором идет речь, не предназначено для каких-либо провокаций на Донбассе, а исключительно для спасения жизней. По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, эта история показательна в том, что касается "общего отношения и подходов" предыдущего и нынешнего немецкого руководства применительно к вопросу предоставления Украине оборонительного вооружения.

Ранее Фокус сообщал, что глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью FT назвал несправедливым блокирование поставок вооружения Украине некоторыми странами НАТО. После наложенного вето официальный Берлин смягчил свою позицию по винтовкам, признав, что это оружие не относится к категории летального.