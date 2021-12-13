"Это очень несправедливо": Резников обвинил Германию в блокировке поставок оружия Украине

Украина будет покупать летальное оружие у других союзников – США, Великобритании, Литвы и Франции.

Германия в ноябре блокировала поставки оружия Украине по линии НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном военном вторжении России. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.

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Берлин наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и противоснайперских систем через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам. Через некоторое время Германия смягчила позицию по ружьям, признав это оружие нелетальным.

"Они (Германия) все еще строят газопровод "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это очень несправедливо", – сказал министр обороны.

Правительство бывшего канцлера Германией Ангелы Меркель решило блокировать закупки летального оружия, поэтому Украина будет стремиться покупать его по двусторонним соглашениям с США, Великобританией, Литвой и Францией.

[ + – ] В Сенате США считают, что Украине нужно поставлять любое оружие Фото: Укринформ

Газета пишет, что отношение нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем по поводу предоставления Украине летального оружия еще не ясна.

Резников был оптимистично настроен на получение ракет и оборонительного оружия от США, а также других западных партнеров после переговоров с коллегами, отметила Financial Times.

Некоторые американские сенаторы призывают поставлять Украине любое оружие, которое потребуется для обороны, несмотря на то, что страна не является членом НАТО.

Напомним, что Резников просил Пентагон поставить Вооруженным силам Украины средства ПВО, РЭБ и вертолеты Ми-17, которые предназначались для Афганистана. Это вооружение должно создать потенциальный щит от разрушительных бомбардировок РФ и электромагнитных атак.