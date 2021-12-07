"Любое оружие": в Сенате призвали поставлять вооружение Украине без ограничений

Несмотря на то, что Украина не член НАТО, нужно поставлять оружие не только оборонительного характера, но и все, что Киев посчитает нужным.

Лидер республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл призвал поставлять Украине вооружение без ограничений несмотря на то, что страна не является членом НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

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Сегодня, 7 декабря, Митч Макконнелл призвал Байдена поставлять любое оружие Украине, которое может понадобиться для обороны.

"И хотя Украина не часть НАТО, все наши союзники по НАТО полностью напуганы российскими войсками на границе Украины", — заявил республиканец.

Поэтому Вашингтон должен поставлять Украине любое оружие, "которое, как думает Киев, им понадобится" и не ограничиваться только оборонительными системами вооружения, как это есть сейчас.

Макконнелл также добавил, что еще во времена Холодной войны между США и СССР, стороны вооружали страны, которым они симпатизировали. Так, по данным Госдепартамента, с 2014 года США предоставили помощь Украине на сумму более 4,6 млрд долларов, включая оборонную и другие сферы.

Напомним, в СМИ сообщали, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Пентагону с просьбой поставить ВСУ средства ПВО, РЭБ и вертолеты Ми-17, которые предназначались Афганистану. В американском сенате предупреждают Россию, что Украина для них станет "новым Афганистаном".