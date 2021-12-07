"Будь-яка зброя": у Сенаті закликали постачати озброєння Україні без обмежень

Незважаючи на те, що Україна не є членом НАТО, потрібно постачати зброю не лише оборонного характеру, а й усе, що Київ вважатиме за потрібне.

Лідер республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл закликав постачати Україні озброєння без обмежень, незважаючи на те, що країна не є членом НАТО. Про це повідомляє Bloomberg.

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Сьогодні, 7 грудня, Мітч Макконнелл закликав Байдена постачати будь-яку зброю Україні, яка може знадобитися для оборони.

"І хоча Україна не є частиною НАТО, всі наші союзники з НАТО повністю налякані російськими військами на кордоні України", — заявив республіканець.

Тому Вашингтон повинен постачати Україні будь-яку зброю, "яка, як вважає Київ, їм знадобиться", і не обмежуватися лише оборонними системами озброєння, як це є зараз.

Макконнелл також додав, що ще за часів Холодної війни між США та СРСР сторони озброювали країни, яким вони симпатизували. Так, за даними Держдепартаменту, з 2014 року США надали допомогу Україні на суму понад 4,6 млрд доларів, включаючи оборонну й інші сфери.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Пентагону з проханням поставити ЗСУ засоби ППО, РЕБ і вертольоти Мі-17, які призначалися до Афганістану. В американському сенаті попереджають Росію, що Україна для них стане "новим Афганістаном".