Украина запросила у Штатов часть вооружения, предназначенного для Афганистана, - Foreign Policy

Из-за наращивания войск РФ вблизи украинских границ, министр обороны Алексей Резников запросил у США вооружение, которое американцы еще никогда не поставляли Киеву.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе визита в США запросил у Вашингтона поставки вооружения, которые предназначались Афганистану. Об этом сообщает Foreign Policy, основываясь на переговорах с источниками в США и Украине.

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Сообщается, что Украина запросила образцы вооружения, которые Штаты никогда еще не поставляли Киеву. При этом Резников попросил об их поставка как можно скорее. Украинский министр обороны запросил:

средства радиоэлектронной борьбы

средства пво и морской обороны

Подобное вооружение должно создать потенциальный щит от разрушительных бомбардировок РФ и электромагнитных атак, которые, вероятно, будут идти вместе с любым наступлением на Украину.

Помимо средств ПВО и РЭБ Украина нуждается в дополнительном вооружении. Киев запрашивал военное оборудование, которое предназначалось афганскому правительству до его захвата Талибаном, в том числе вертолеты Ми-17 (Ми-8) и боеприпасы. Ныне эти вертолеты и так находятся в Украине на техобслуживании.

[ + – ] Ми-17 на заводе "Мотор Сич" Фото: mil.in.ua

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Штаты рассматривают вопрос об усилении военной помощи Украине вместе с другими санкциями, в том числе экономическими. После просьбы Резникова, как пишут журналисты, США направили в Украину своих представителей для оценки потребностей в ПВО.

Напомним, по данным CNN, в США обсуждают вопрос поставок в Украину вертолетов, Stinger и Javelin из-за стягивания российских войск. В американском сенате предупреждают Россию, что Украина для них станет "новым Афганистаном".