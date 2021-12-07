Украина запросила у Штатов часть вооружения, предназначенного для Афганистана, - Foreign Policy
Из-за наращивания войск РФ вблизи украинских границ, министр обороны Алексей Резников запросил у США вооружение, которое американцы еще никогда не поставляли Киеву.
Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе визита в США запросил у Вашингтона поставки вооружения, которые предназначались Афганистану. Об этом сообщает Foreign Policy, основываясь на переговорах с источниками в США и Украине.
Сообщается, что Украина запросила образцы вооружения, которые Штаты никогда еще не поставляли Киеву. При этом Резников попросил об их поставка как можно скорее. Украинский министр обороны запросил:
- средства радиоэлектронной борьбы
- средства пво и морской обороны
Подобное вооружение должно создать потенциальный щит от разрушительных бомбардировок РФ и электромагнитных атак, которые, вероятно, будут идти вместе с любым наступлением на Украину.
Помимо средств ПВО и РЭБ Украина нуждается в дополнительном вооружении. Киев запрашивал военное оборудование, которое предназначалось афганскому правительству до его захвата Талибаном, в том числе вертолеты Ми-17 (Ми-8) и боеприпасы. Ныне эти вертолеты и так находятся в Украине на техобслуживании.
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Штаты рассматривают вопрос об усилении военной помощи Украине вместе с другими санкциями, в том числе экономическими. После просьбы Резникова, как пишут журналисты, США направили в Украину своих представителей для оценки потребностей в ПВО.
Напомним, по данным CNN, в США обсуждают вопрос поставок в Украину вертолетов, Stinger и Javelin из-за стягивания российских войск. В американском сенате предупреждают Россию, что Украина для них станет "новым Афганистаном".