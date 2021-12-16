Німеччина вислала двох дипломатів після вироку вбивці Хангошвілі

Журналісти називають подібне рішення стрес-тестом для нового уряду країни, яке обіцяло зайняти жорсткішу позицію щодо Росії.

Влада Німеччини вислала двох дипломатів із Росії після винесення вироку кілеру Вадиму Красікову, який убив грузинського дисидента в центрі Берліна. Це вже другий дипломатичний скандал, пов'язаний зі злочином. Уперше Німеччина виправила співробітників російського посольства одразу після вбивства на знак протесту проти відмови Москви від співпраці зі слідством, повідомляє France 24.

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"Це вбивство за державним наказом є серйозним порушенням німецького закону та суверенітету", — заявила нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Рішення є першим серйозним стрес-тестом для нового уряду Німеччини, який пообіцяв жорсткішу позицію по відношенню до Росії.

Хто такий Вадим Красіков?

Росіянин Вадим Красіков, відомий так само як Вадим Соколов, у серпні 2019 року застрелив грузина Зелімхана Хангошвілі в найпопулярнішому парку Берліна. Свого часу вбитий воював проти Росії в Чечні, за що переслідувався режимом Путіна, повідомляє France 24.

Досудове слідство встановило, що 40-річний Хангошвілі був польовим командиром під час бойових дій у Чечні у 2000-х роках, воюючи проти Російської Федерації. Режим Путіна продовжував переслідування офіцера через багато років після війни, хоча той уже не становив загрози Росії. Хангошвілі пережив два замахи в Грузії, після чого попросив притулку в Німеччині й останні роки проживав там. Росія кілька років безуспішно вимагала його екстрадиції.

"Хангашвілі відмовився від боротьби з Російською Федерацією за багато років до цього. Він не тримав у руках зброї з 2008 року. Це не було актом самооборони з боку Росії. Це було та є нічим іншим, як державним тероризмом", — сказав суддя Олав Арнольді, котрий вів справу.

Суддя погодився зі звинуваченнями прокуратури, яка стверджувала, що саме влада РФ спланувала, організувала та втілила в життя злочин.

"Не пізніше червня 2019 року державні органи Уряду Російської Федерації ухвалили рішення про ліквідацію Торніке Хангошвілі в Берліні", — зазначив Арнольді. При цьому Росія видала Красікову фальшиві документи, з якими він вирушив на вбивство. Також суддя зазначив, що в кілера були спільники в Берліні, без яких здійснити замовне вбивство було б неможливо.

Що казали правоохоронці?

Правоохоронцям вдалося встановити, що росіянин приїхав до німецького парку, що розташований за кілька хвилин ходьби від канцелярії та парламенту Німеччини, на велосипеді. Кілер вистежив дисидента, підійшов ззаду та вистрілив кілька разів. Після того як жертва впала, він зробив ще один постріл у голову, швидко сів на велосипед і поїхав. Затримати його вдалося на виході з парку. Пізніше поліцейським водолазам вдалося дістати з дна річки Шпрее перуку, велосипед і пістолет Глок-26 із глушником, із якого було вбито грузина.

Німецька прокуратура заявила, що зуміла ідентифікувати Красікова як співробітника спецпідрозділу російських спецслужб ФСБ. Сам убивця наполягав на тому, що він холостий російський інженер-будівельник із Брянська, що подорожує Європою як турист. Від подальших свідчень він відмовився. Паспорт, виявлений у вбивці, був виданий у Брянську незадовго до поїздки на ім'я Вадима Соколова. Проте, як з'ясувалося в результаті спільного розслідування Insider, Bellingcat і Spiegel, справжнє ім'я затриманого — Вадим Красіков, раніше він служив у спецпідрозділі "Вимпел" Центру спеціальних операцій ФСБ.

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