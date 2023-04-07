В РФ озвучили официальное обвинение журналисту WSJ Гершковичу, – СМИ

Российские СМИ утверждают, что американский журналист собирал секретную информацию о деятельности российского ВПК по поручению США.

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В пятницу, 7 апреля, в Российской Федерации официально предъявили обвинение корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Гражданина США обвиняют в шпионаже, пишет российское издание "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По данным СМИ, следствие вменяет Гершковичу сбор секретной информации на территории РФ "по заданию американской стороны". Сообщается, что журналист якобы пытался получить данные о работе одного из российских военно-промышленных предприятий.

Арест Эвана Гершковича: что об этом известно

Гражданин Соедененых Штатов Америки и корреспондент издания The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан Федеральной службой безопасности РФ в российском городе Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Об этом стало известно 30 марта.

Задержание Гершковича

По словам пиарщика 66.RU Ярослава Ширшикова, кореспондент отправился в Екатеринбург 29 марта, чтобы собрать материал для статьи о ЧВК "Вагнер". Вскоре после этого связь с журналистом была потеряна.

В WSJ заявили, что россияне не дают возможности связаться с журналистом ни его коллегам, ни американскому правительству. В издании отвергли обвинения ФСБ в сторону Гершковича и потребовали выслать посла и журналистов РФ из США.

По мнению представителей WSJ, инцидент с Гершковичем может быть провокацией, направленной на запугивание сотрудников иностранных СМИ, пребывающих на территории РФ.

В связи с задержанием Эвана Гершковича, госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к американцам с призывом немедленно покинуть пределы России.

На арест Гершковича также отреагировал американский президент Джо Байден, призвав российскую сторону освободить гражданина США.