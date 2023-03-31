"Это минимум": WSJ требует от США выдворить посла РФ и росСМИ после задержания их репортера

По словам журналистов, силовики РФ не дают связаться с Эваном Гершковичем, которого обвиняют в шпионаже, ни правительству США, ни представителям издания.

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В американском издании The Wall Street Journal после задержания их репортера, 31-летнего Эвана Гершковича, в Екатеринбурге 30 марта сотрудниками ФСБ призвали американских властей выслать из США российского посла и журналистов из страны. Об этом сказано в сообщении на их сайте.

Журналисты рассказали, что силовики РФ не дают связаться с арестованным Гершковичем ни правительству США, ни представителям издания. Кроме того, журнал отрицает обвинения их репортера в шпионаже.

"Российское правительство внимательно следит за иностранными журналистами в России, и господин Гершкович работает там уже много лет. ФСБ могла бы его давно выслать, если бы действительно считала его шпионом", — заявили в WSJ.

В издании добавили, что задержание Эвана Гершковича выглядит, как провокация, чтобы запугать других иностранных журналистов, работающих в России. По их мнению, это может быть также ответом Москвы на обвинения, выдвинутые на прошлой неделе Министерством юстиции США гражданину России Сергею Черкасову, которого подозревают в мошенничестве и шпионаже.

Американские журналисты заявили, что Белому дому придется рассмотреть вопрос выдворения посла РФ в США и всех российских журналистов, работающих здесь. По их словам, это было бы "минимумом", который должны сделать американские власти.

"Бандитские лидеры продолжают совершать бандитские поступки, если думают, что не заплатят за это никакой цены… Первая обязанность правительства США состоит в том, чтобы защищать своих граждан, и слишком многие правительства теперь считают, что они могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев", — сказано в сообщении СМИ.

Задержание Эвана Гершковича, 30 марта. Фото: AP

Отметим, что это первый случай задержания американского журналиста в России с 1986 года. Тогда был арестован Николас Данилов, его продержали под стражей около двух недель и отпустили без предъявления обвинений. В тот же момент США разрешили покинуть страну российскому сотруднику советского представительства при Организации Объединенных Наций после того, как он был арестован несколькими днями ранее в ходе спецоперации ФБР.

Напомним, 30 марта ФСБ РФ в Екатеринбурге задержала Эвана Гершковича. Журналисты рассказали, что он выполнял задание редакции и собирал сведения о боевиках из ЧВК "Вагнер" для материала.

После этого Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал всех американских граждан выехать из России. Кроме того, корреспонденты других иностранных СМИ, которые работают в РФ, начали рассказывать, что сами получали анонимные угрозы.

Также спикер Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Джо Байден знает об инциденте, а его администрация считает это репрессиями.