"Это репрессии": у Байдена отреагировали на арест журналиста WSJ в России

Арест 31-летнего Эвана Гершковича превратился в дипломатический конфликт между Москвой и Вашингтоном. Журналисту грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже.

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Президент США Джо Байден знает о задержании в Москве журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Белый дом считает все обвинения безосновательными, заявила пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер на брифинге.

Работники российской ФСБ задержали 31-летнего Гершковича в Екатеринбурге и обвинили в сборе информации об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Журналист работал в московском бюро WSJ и писал о происходящем в России

"Все обвинения в шпионаже абсолютно нелепы. Преследования американцев в России со стороны властей недопустимы. Мы осуждаем это, как и все преследования и репрессии в отношении журналистов в РФ", — заявила она.

Карин Жан-Пьер говорит о задержании Гершковича с 28-й минуты

Американское посольство в Москве уже обратилось с МИД РФ с просьбой предоставить задержанному консульскую помощь, добавила она.

Правоохранители изучают все обстоятельства задержания журналиста, гражданина Штатов. Представитель Белого дома призывает американцев не ездить в Россию, а тех, кто там находится, должны немедленно выехать.

"Американцы не должны находиться в России. Это просто опасно", — подытожила Жан-Пьер.

Аналогичный призыв озвучил 30 марта госсекретарь США Энтони Блинкен. Штаты глубоко обеспокоены в связи с задержанием Гершковича, заявил он.

Арест в России журналиста WSJ Гершковича: первый случай со времен Холодной войны

Редакция WSJ подчеркивает, что задержание Гершковича — это первый подобный случай со времен Холодной войны. Арест 31-летнего русскоговорящего Гершковича, родители которого приехали в США из Советского Союза, превратился в дипломатический конфликт между Москвой и Вашингтоном, подчеркивает издание.

Гершковича аккредитовали для работы в Министерстве иностранных дел России

Гершковича аккредитовали для работы в качестве журналиста в Министерстве иностранных дел России. Его арестовали сроком до 29 мая, журналист пробудет в СИЗО "Лефортово".

Как пишут росСМИ, Гершкович якобы собирал информацию о деятельности уральских оборонных предприятий. По статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса России журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил на брифинге, что американца "задержали с поличным".

Последний раз иностранного журналиста обвиняли в шпионаже в СССР. В Москве 30 августа 1986 года сотрудники КГБ арестовали корреспондента журнала U.S. News & World Report Николаса Данилоффа.

У 40-го президента США Рональда Рейгана посчитали этот арест местью за задержание в Нью-Йорке сотрудника представительства СССР при ООН Геннадия Захарова, которого также подозревали в шпионаже. Захаров на суде признал вину.

Напомним, что 30 марта российский пиарщик Ярослав Ширшиков рассказывал об исчезновении Гершковича. Ширшиков сказал, что американец хотел подготовить текст о российской ЧВК "Вагнер".

Служба безопасности и разведки Финляндии 30 марта сообщала о двукратном уменьшении российской шпионской сети в стране. Москва все еще размещает разведчиков в посольстве в Хельсинки.