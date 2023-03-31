"Це репресії": у Байдена відреагували на арешт журналіста WSJ у Росії

Арешт 31-річного Евана Гершковича перетворився на дипломатичний конфлікт між Москвою та Вашингтоном. Журналісту загрожує до 20 років в'язниці, його звинувачують у шпигунстві.

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Президент США Джо Байден знає про затримання у Москві журналіста видання The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича, якого звинувачують у шпигунстві. Білий дім вважає всі звинувачення безпідставними, заявила речниця відомства Карін Жан-П'єр на брифінгу.

Працівники російської ФСБ затримали 31-річного Гершковича в Єкатеринбурзі та звинуватили у збиранні інформації про підприємство військово-промислового комплексу. Журналіст працював у московському бюро WSJ, він писав про події в Росії.

"Усі звинувачення у шпигунстві абсолютно безглузді. Переслідування американців у Росії з боку влади неприпустимі. Ми засуджуємо це, як і всі переслідування та репресії журналістів у РФ", — заявила вона.

Карін Жан-П'єр говорить про затримання Гершковича з 28-ї хвилини

Американське посольство в Москві вже звернулося до МЗС РФ із проханням надати затриманому консульську допомогу, додала вона.

Правоохоронці вивчають усі обставини затримання журналіста, громадянина Штатів. Представник Білого дому закликає американців не їздити в Росію, а тих, хто там перебуває, мають негайно виїхати.

"Американці не повинні бути в Росії. Це просто небезпечно", — підсумувала Жан-П'єр.

Аналогічний заклик озвучив 30 березня держсекретар США Ентоні Блінкен. Штати глибоко стурбовані затриманням Гершковича, заявив він.

Арешт у Росії журналіста WSJ Гершковича: перший випадок з часів Холодної війни

Редакція WSJ наголошує, що затримання Гершковича — це перший подібний випадок з часів Холодної війни. Арешт 31-річного російськомовного Гершковича, батьки якого приїхали до США з Радянського Союзу, перетворився на дипломатичний конфлікт між Москвою та Вашингтоном, повідомило видання.

Гершковича акредитували у Міністерстві закордонних справ Росії

Гершковича акредитували як журналіста у Міністерстві закордонних справ Росії. Його заарештували до 29 травня, журналіст пробуде у СІЗО "Лефортово".

Як пишуть росЗМІ, Гершкович нібито збирав інформацію про діяльність уральських оборонних підприємств. За статтею 276 (шпигунство) Кримінального кодексу Росії журналісту загрожує до 20 років в'язниці.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков говорив на брифінгу, що американця "затримали на місці злочину".

Востаннє іноземного журналіста звинувачували у шпигунстві в СРСР. У Москві 30 серпня 1986 року співробітники КДБ заарештували кореспондента журналу US News & World Report Ніколаса Данилоффа.

У 40-го президента США Рональда Рейгана вважали цей арешт помстою за затримання в Нью-Йорку співробітника представництва СРСР при ООН Геннадія Захарова, якого також підозрювали у шпигунстві. Захаров на судовому засіданні визнав провину.

Нагадаємо, що 30 березня російський піарник Ярослав Ширшиков розповідав про зникнення Гершковича. Ширшиков сказав, що американець хотів підготувати текст про російську ПВК "Вагнер".

Служба безпеки та розвідки Фінляндії 30 березня повідомляла про зменшення російської шпигунської мережі в країні майже у 2 рази. Москва все ще розміщує розвідників у посольстві в Гельсінкі.