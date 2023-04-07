У РФ озвучили офіційне звинувачення журналісту WSJ Гершковичу, – ЗМІ

Російські ЗМІ стверджують, що американський журналіст збирав секретну інформацію щодо діяльності російського ВПК за дорученням США.

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У п'ятницю, 7 квітня, в Російській Федерації офіційно оголосили звинувачення кореспонденту американської газети The Wall Street Journal Евану Гершковичу. Громадянина США звинуватили у шпигунстві, пише російське видання "Інтерфакс" із посиланням на обізнане джерело.

За даними ЗМІ, слідство вважає Гершковича винним в зборі секретної інформації на території РФ "за завданням американської сторони". Повідомляється, що журналіст нібито намагався отримати дані про роботу одного із російських військово-промислових підприємств.

Арешт Евана Гершковича: що про це відомо

Громадянин Сполучених Штатів Америки та кореспондент видання The Wall Street Journal Еван Гершкович був затриманий Федеральною службою безпеки РФ у російському місті Єкатеринбурзі за підозрою у шпигунстві. Про це стало відомо 30 березня.

Затримання Гершковича

За словами піарника 66.RU Ярослава Ширшикова, кореспондент вирушив до Єкатеринбурга 29 березня, щоб зібрати матеріал для статті про ПВК "Вагнер". Незабаром після цього зв'язок із журналістом було втрачено.

У WSJ заявили, що росіяни не дають змоги зв'язатися з журналістом ні його колегам, ні американському уряду. У виданні відкинули звинувачення ФСБ у бік Гершковича та вимагали вислати посла та журналістів РФ зі США.

На думку представників WSJ, інцидент із Гершковичем може бути провокацією, спрямованою на залякування співробітників іноземних ЗМІ, які перебувають на території РФ.

У зв'язку із затриманням Евана Гершковича, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до американців із закликом негайно покинути межі Росії.

На арешт Гершковича також відреагував американський президент Джо Байден, закликавши російську сторону звільнити громадянина США.