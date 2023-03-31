"Відпустіть його": Байден вперше прокоментував затримання журналіста WSJ в Росії

Керівник Білого дому Джо Байден оцінив ймовірність висилки російських дипломатів у зв'язку з затриманням журналіста зі США.

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Президент США Джо Байден відреагував на затримання у Росії журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, виступивши із закликом звільнити американця. У CNN 31 березня повідомили подробиці.

Він відповів на запитання стосовного затримання представника ЗМІ США та реакції влади на такі дії російської сторони. Керівник Білого дому закликав Кремль негайно звільнити журналіста Гершковича.

"Відпустіть його", – сказав Байден.

Політик вперше висловився на тему затримання журналіста. Пізніше на запитання іншого репортера, чи висилатимуть США російських дипломатів або журналістів у зв'язку з затриманням Гершковича, Байден додав: "зараз це не на часі".

Нагадаємо, 30 березня ФСБ РФ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Громадянина США звинуватили у шпигунстві. Він наче займався "збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК". Його колеги розповіли, що кореспондент приїхав до Єкатеринбурга з метою підготувати матеріал щодо діяльності ПВК "Вагнер".

Держсекретар США Ентоні Блінкен того ж дня закликав громадян США негайно виїхати з території Росії. Дипломат зазначив, що затримання кореспондента The Wall Street Journal викликала глибоке занепокоєння. Він наголосив, що американці не повинні перебувати на території РФ. Держсекретар США також наголосив на тому, що американців у всіх випадках затримання за кордоном Вашингтон запитує консульський доступ і намагається надати необхідну допомогу.

У Білому домі 31 березня назвали затримання американського журналіста репресіями. Звинувачення назвали безпідставними, адже кореспондент The Wall Street Journal працював у московському бюро WSJ, він писав про події в Росії. Американське посольство в Москві відправило звернення до МЗС РФ із проханням надати затриманому відповідну консульську допомогу.