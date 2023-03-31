"Отпустите его": Байден впервые прокомментировал задержание журналиста WSJ в России

Руководитель Белого дома Джо Байден оценил возможность высылки российских дипломатов в связи с задержанием журналиста из США.

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Президент США Джо Байден отреагировал на задержание в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, выступив с призывом освободить американца. В CNN 31 марта сообщили подробности.

Он ответил на вопрос относительно задержания представителя СМИ США и реакции власти на такие действия российской стороны. Руководитель Белого дома призвал Кремль немедленно освободить журналиста Гершковича.

"Отпустите его", – сказал Байден.

Политик впервые высказался по поводу задержания журналиста. Позже на вопрос другого репортера, будут высылать США российских дипломатов или журналистов в связи с задержанием Гершковича, Байден добавил: "это не есть планом прямо сейчас".

Напомним, 30 марта ФСБ РФ задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Гражданина США обвинили в шпионаже. Он словно занимался "сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК". Его коллеги рассказали, что корреспондент приехал в Екатеринбург с целью подготовить материал о деятельности ППК "Вагнер".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в тот же день призвал граждан США немедленно уехать с территории России. Дипломат отметил, что задержание корреспондента The Wall Street Journal вызвало глубокую обеспокоенность. Он подчеркнул, что американцы не должны находиться на территории РФ. Госсекретарь США также отметил, что американцев во всех случаях задержания за рубежом Вашингтон запрашивает консульский доступ и пытается оказать необходимую помощь.

В Белом доме 31 марта назвали задержание американского журналиста репрессиями. Обвинения назвали безосновательными, ведь корреспондент The Wall Street Journal работал в московском бюро WSJ, он писал о событиях в России. Американское посольство в Москве отправило обращение в МИД РФ с просьбой предоставить задержанному соответствующую консульскую помощь.