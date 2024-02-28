Смерть Навального: когда и где похоронят оппозиционера

По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, похороны Алексея Навального планировались на 29 февраля, однако на этот день назначено обнародование послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, поэтому похороны состоятся 1 марта.

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Похоронят российского оппозиционера Алексея Навального 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в собственном аккаунте соцсети Х.

Как уточнила Ярмыш, отпевание Навального состоится 1 марта в церкви московского района Марьино, где у политика была квартира.

"Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино 1 марта в 14.00. Приходите заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище", — написала пресс-секретарь.

Как искали место для прощания с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал, что похороны планировались на 29 февраля. Однако на этот день было назначено обнародование послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.

"И быстро выяснилось, что на 29 февраля нет ни одного человека, который мог бы выкопать могилу", — отметил он.

Поэтому прощание и похороны Навального пришлось перенести на 1 марта.

Как далее отмечает Жданов, близкие и родственники начали быстро искать церковь и зал на 1 марта.

"Везде нам отказывали что-то дать. Где-то нам прямо сослались на запрет. Но мы все же нашли большой нормальный зал, хоть и в Новокосино, но сотрудники нам сказали, что он свободен и надо приехать заключить договор", — рассказывает директор Фонда.

И все вроде бы складывалось: 1 марта утром прощание, потом в 14 часов отпевание в Марьино и в 16 часов — захоронение на Борисовском кладбище.

"Но ведь ч***и же не успокаиваются. Заключение договора на зал не состоялось. И как и в Салехарде, снова выдвинули условие — "тихие семейные похороны с прощанием на Хованском кладбище". Так же, как шантажировали маму, когда не выдавали тело Алексея", — пишет Жданов.

Фото: Скриншот

И вспоминает, что предложение с Хованским крематорием принес лично Алексей Венедиктов.

"Ну, чтобы вы четко понимали, кто у Кремля и Собянина на посылках", — замечает он.

Поэтому, в общем зала для прощания не будет.

"Сволочи. Дату не дают. Зала не дают. Все равно все попрощаются с Алексеем", — заверил Жданов.

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Напомним, 16 февраля российские власти заявили, что Навальный внезапно умер в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

24 февраля тело умершего политика отдали матери.