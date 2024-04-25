США могут отказаться конфисковать российские активы: стала известна причина

Советник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США продолжают консультации с партнерами по этому вопросу, чтобы "действовать сообща".

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Соединенные Штаты могут отказаться от идеи о конфискации российских замороженных активов в пользу Украины, если это предложение не будет поддержано в Евросоюзе и в странах Большой семерки. Об этом идет речь в материале издания АР.

Отмечается, что в США по состоянию на сейчас заморожено примерно 5 миллиардов долларов центрального банка РФ, которые могут подлежать конфискации в соответствии с положениями закона о большом пакете американской помощи Украине и другим союзникам, который 24 апреля подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Нормы закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев требуют от президента США и Министерства финансов начать искать российские активы в США в течение следующих 90 дней и отчитаться перед Конгрессом в течение 180 дней о результатах поиска.

Через месяц после завершения этих процедур у главы Белого дома Джо Байдена будет право арестовывать, конфисковать или передавать права на любые российские государственные активы, которые находятся в пределах юрисдикции Вашингтона.

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Однако Вашингтон намерен в дальнейшем консультироваться с союзниками для совместных действий, а это может привести к замедлению данного процесса. По словам советника президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, американские власти продолжают консультации с партнерами, чтобы "действовать сообща". Вместе с этим глава американского министерства финансов Джанет Йеллен сообщила, что США вряд ли будут прибегать к каким-либо действиям, если не будет поддержки со стороны партнёров из G7.

19 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, каким образом Евросоюз планирует использовать замороженные активы России на нужды Украины. По его мнению, эти средства нужно, прежде всего, направить на закупку оружия для ВСУ.

Также 3 апреля стало известно, что три страны не поддерживают предложение о замораживании 200 миллиардов евро российских активов. Так, в Китае, Индии и Саудовской Аравии выразили опасения, что конфискация активов РФ приведет к прецеденту, а сами они рискуют стать следующими после России.