90% на оружие для Украины: Боррель озвучил план по замороженным активам РФ

По словам главного дипломата Европы, остальные доходы от прибыли перечислят в бюджет ЕС и направят на повышение потенциала оборонной промышленности Украины

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Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель будет предлагать ЕС направить 90% доходов замороженных активов Российской Федерации в Европе на закупку оружия для Украины. Об этом дипломат заявил во вторник, 17 марта, сообщает Reuters.

По его словам, такая покупка будет осуществляться через Европейский фонд мира.

10%, которые останутся, Боррель предложит перечислить в бюджет Евросоюза и использовать эти средства для усиления потенциала украинской оборонной промышленности.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС планирует подать соответствующее предложение странам-членам ЕС в среду, 20 марта, накануне саммита Евросоюза, который стартует 21 марта.

Замороженные активы РФ в Европе

14 марта британское издание The Guardian писало, что к 2027 году российские активы, замороженные на Западе, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов.

Примерно 70% всех российских активов, которые заморожены, хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Речь идет об эквиваленте в 190 млрд евро. Это ценные бумаги и наличные российского Центрального банка.

Напомню, 15 марта федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о решении направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.

По информации Bloomberg, получать прибыль от замороженных российских активов Украина начнет с июля 2024 года.