Уже в липні: постачання зброї ЗСУ профінансують за рахунок прибутку від заморожених активів РФ, — ЗМІ

За інформацією Bloomberg, отримувати прибуток від заморожених російських активів при вирішенні всіх питань Україна почне з липня цьогоріч. Законодавці Євросоюзу вже готують відповідний документ.

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Близько 260 мільярдів євро активів російського центрального банку, здебільшого у формі цінних паперів і коштів, було "заморожено" країнами G7, ЄС та Австралією, причому понад дві третини з них заблоковано саме в ЄС. Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося з проєктами документів, в яких розглядається алгоритм передачі цих коштів Україні.

Переважна більшість активів "заморожена" через бельгійську клірингову палату Euroclear, де 2023 року вони принесли близько 4,4 мільярда євро прибутку. Таке фінансування стало особливо важливим, оскільки Україна відчуває снарядний голод, а допомога США в розмірі близько 60 мільярдів доларів залишається заблокованою в Конгресі.

Механізм передачі прибутку Україні

Пропозиції, які мають підтримати всі країни — члени ЄС, передбачають запровадження податку на прибуток, отриманий від "заморожених" активів, з метою використання приблизно 3 мільярдів євро (3,3 мільярда доларів США) на рік для фінансування поставок зброї в Україну.

Частка доходів, отриманих з 15 лютого, яка ще не визначена, передаватиметься ЄС двічі на рік доти, доки санкції не будуть зняті. Отримувати кошти при вирішенні всіх питань Україна почне з липня цьогоріч.

Водночас прибуток, отриманий у минулому, буде тимчасово збережено, а потім переведено до ЄС не раніше, ніж через п'ять років, йдеться в проєкті пропозицій. У разі виникнення ризиків ці "надзвичайні" доходи, отримані центральним депозитарієм цінних паперів до 15 лютого 2024 року, мають бути використані насамперед для покриття відповідних витрат.

"Мають бути встановлені умови для переказу в ЄС сум, тимчасово утриманих, коли в них більше немає необхідності", — йдеться в одному з документів.

Спочатку кошти спрямують до Європейського фонду миру — механізму ЄС із відшкодування вартості зброї, поставленої Києву, а також до фонду бюджету ЄС щодо України. Частина прибутку залишиться у центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами, для покриття витрат на їхнє управління та боротьби з будь-якими ризиками, включно з потенційними заходами у відповідь з боку Росії. Відповідні витрати і корпоративний податок також будуть відніматися з доходів до їх передачі.

Раніше Євросоюз просив центральні депозитарії цінних паперів, які володіють "замороженими" російськими активами на суму понад 1 мільйон євро, відкладати отримані доходи, встановлювати окремі процедури бухгалтерського обліку. Крім того, їм заборонялося використовувати отриманий прибуток і запропоновано надавати ЄС регулярні звіти в рамках пропозицій блоку.

Досягнення консенсусу

Усі пропозиції щодо використання російських активів обговорюватимуть лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі цього тижня. Водночас думки деяких європейських політиків уже відомі.

Так, Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичного відомства ЄС, заявив журналістам, що не можна сказати про повну одностайність, але потужний консенсус для ухвалення цього рішення є. Він додав, що деякі держави-члени хочуть отримати детальнішу інформацію.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі в понеділок, 18 березня, що вони ухвалили "політичне рішення, хоча й не юридичне", щоб використати непередбачений прибуток.

Однак деякі країни союзу неохоче підтримують використання цих коштів для надання Україні військової підтримки, і цей розкол ризикує затримати прогрес, на думку експертів, обізнаних із цим питанням.

Одночасно адміністрація президента США підштовхує союзників по G7 до негайної конфіскації "заморожених" активів і хоче побачити прогрес до саміту лідерів у червні. Однак Європейський центральний банк і низка таких країн, як Німеччина і Франція, неохоче схиляються до такого стрімкого вирішення питання.

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Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що доходи від заморожених активів РФ спрямують на фінансування допомоги Україні, про що заявили в Євросоюзі.