РФ адаптується до санкцій: доходи агресора від експорту нафти в травні зросли, — ЗМІ

За словами журналістів, зростання доходів послідувало за зростанням цін на нафту марки Urals. Це ключова експортна нафта Росії.

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У травні доходи від продажу нафти у Росії зросли майже на 50%, якщо порівнювати з минулим роком. Річ у тім, що ціни на нафту зросли, а РФ почала адаптуватися до міжнародних санкцій. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, податки з продажу нафти зросли до 7,1 мільярда доларів минулого місяця. Сумарна виручка від нафти і газу зросла на 39% до 793,7 млрд рублів (приблизно 9 млрд доларів).

У матеріалі йдеться про те, що зростання доходів послідувало за зростанням цін на нафту марки Urals. Це ключова експортна нафта Росії, продаж якої допомагає фінансувати війну проти України.

Міністерство фінансів РФ розрахувало травневі податки, виходячи з ціни на нафту марки Urals у $74,98 за барель порівняно з $58,63 роком раніше. Знижка до світового еталона Brent скоротилася навіть на тлі цінового обмеження, введеного країнами G7.

Доходи РФ від нафти і газу Фото: Bloomberg

Видання пише, що Москва адаптувалася до введених міжнародною спільнотою обмежень. Вона використовує величезний тіньовий флот танкерів, щоб продавати нафту клієнтам в Азії.

Ба більше, як ідеться в матеріалі, травневі нафтові доходи Росії могли бути вищими, якби їх не зменшили субсидії вітчизняним виробникам палива. Так, уряд РФ виплатив компаніям майже 202 млрд рублів за внутрішні поставки дизельного пального і бензину.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США готові дати Києву кредит у $50 млрд за рахунок прибутку від активів РФ. Якщо ЄС продовжить санкції проти Росії на невизначений термін — Вашингтон готовий надати Україні фінансову підтримку. Однак перешкодити цьому, як зазначають американські журналісти, здатний Віктор Орбан.

Також у травні стало відомо, що РФ закупила обладнання для літаків на $500 млн. Було куплено компоненти для радіолокаційного обладнання та програмовані контролери для військових літаків.