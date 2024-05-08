Санкции не действуют: РФ закупила оборудования для самолетов на $500 млн, — The Moscow Times

РФ закупала компоненты для радиолокационного оборудования и программируемые контроллеры для военных самолетов.

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Россия обходит санкции и с 2022 года закупила из-за рубежа компонентов для авиатехники, в том числе для военных самолетов, на сумму почти $500 миллионов. Об этом пишет The Moscow Times.

Российский производитель военных и гражданских самолетов и дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" "Яковлев" (бывший "Иркут") успешно обходит международные санкции и закупает военную технику из-за рубежа с 2022 года.

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"Кроме "Иркута", военное оборудование за рубежом в 2021-2023 гг. выкупали "НПО Машиностроения" (производит ракеты) и "НПП "Автоматизированные измерительные комплексы" (производит измерительное оборудование и системы навигации), каждое импортировало оборудования на 25 млн долларов", — говорится в материале.

The Moscow Times сообщило, что "Яковлев", который производит истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, с 2022 года закупил за рубежом военного оборудования на сумму почти 500 миллионов долларов США.

В частности, Россия отправила самолеты Як-130 в Иран в сентябре 2023 года.

Издание The Moscow Times сообщило, что "Яковлев" преимущественно закупал компоненты для радиолокационного оборудования и программируемые контроллеры для военных самолетов.

Напомним, 7 мая Bloomberg сообщил, что страны-члены ЕС собираются одобрить ограничения в отношении четырех топливных танкеров, двух нефтяных танкеров и грузового судна. Всего в этот "пакет" должны войти сразу 11 судов из "теневого флота" РФ.

6 мая Financial Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что объемы внешней торговли РФ с такими ключевыми партнерами, как Турция и Китай, в первом квартале 2024 года значительно уменьшились после введения санкций США в отношении крупных международных банков, которые помогают РФ покупать критически важные товары двойного назначения.