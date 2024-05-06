"Как нападение на нас": 35 тыс. немецких солдат готовы отправиться в Балтию, — Шольц

Как отметил канцлер Германии, Бундесвер разместит военную бригаду в Литве, чтобы стабилизировать ситуацию с безопасностью в Прибалтике. По мнению Шольца, нужно усилить санкционное давление на РФ.

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Германия взяла на себя функции "воздушной полиции" в прибалтийских государствах, а также направит свои усилия на защиту северо-восточной и центральной Европы. Об этом во время визита в Литву заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Почти 35 000 немецких солдат готовы оказать скорую помощь нашим союзникам в чрезвычайных ситуациях", — сказал Шольц.

Он уточнил, что ситуация с безопасностью в Балтийском регионе остается напряженной.

"Именно поэтому Германия и другие союзники решили два года назад развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии, чтобы существенно усилить восточный фланг НАТО", — отметил Шольц.

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По его словам, Германия будет отвечать за "воздушную полицию", то есть защиту воздушного пространства в Эстонии и Латвии. Кроме того, Бундесвер разместит целую бригаду в Литве.

"Германия признает свою ответственность за безопасность в НАТО, поэтому мы разворачиваем всю бригаду здесь, в Литве, и это убедительный вклад Германии в сдерживание любой угрозы на территории НАТО", — пояснил Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что Россия просчиталась, ведь вместо того, чтобы разделить Европу и ослабить НАТО, неспровоцированное вторжение на территорию Украины укрепило единство военного альянса.

"Нападение на вас (Балтийские государства, — ред.) будет также нападением на нас. Этого не должно произойти", — сказал Шольц.

Наконец немецкий лидер также заявил, что следует усилить санкционное давление на Россию.

Напомним, 3 мая канцлер Германии Олаф Шольц грубо высмеял просьбу Украины передать ВСУ ракеты Taurus. По его словам, нельзя давать оружие даже тем, кого считаешь друзьями.

2 мая издание Politico сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон за ужином встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом. Главной темой неформальной встречи станет предстоящий визит лидера Китая Си Цзиньпина,