МВФ предупредил: из-за санкций ВВП России упадет на 8,5% в 2022 году

В новом отчете фонд отметил, что вследствие санкций падение ВВП агрессора будет продолжаться и в 2023 году.

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ВВП России в текущем году упадет на 8,5%, в следующем — на 2,3%. Такие данные опубликовал Международный валютный фонд (МВФ) в своем апрельском докладе.

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"Базовый прогноз предполагает резкое падение в 2022 году, когда ВВП снизится приблизительно на 8,5%, а дальнейшее снижение составит примерно на 2,3% в 2023 году", — говорится в докладе.

Аналитики МВФ считают, что резкое снижение темпов роста экономики отражает влияние санкций, которые привели к разрыву торговых связей, значительному ухудшению внутреннего финансового посредничества и утрате доверия. Последствия войны распространяются, прежде всего, через товарные рынки, торговлю и финансовые связи.

Отметим, речь идет о лишении России корреспондентских банковских привилегий, прекращении доступа некоторых российских банков к системе SWIFT, запрет на использование активов центрального банка РФ, нефтяное и газовое эмбарго со стороны некоторых крупных экономик.

Кроме того, некоторые большие потребители российских энергоносителей уже заявили о планах отказаться от российской нефти и газа, что может ударить по РФ в среднесрочной перспективе.

В МВФ позитивно оценивают действия центрального банка РФ в условиях кризиса, который, в том числе, повысил процентную ставку. Тем не менее, финансовые рынки были неспокойны, а курс рубля упал почти на 60% прежде чем вернуться к уровню, близкому тому, который был до вторжения России на территорию Украины.

Вывод иностранных фирм из РФ затормозил деятельность многих отраслей, в том числе авиацию, финансы, программное обеспечение и сельское хозяйство, отметили в фонде.

В МВФ считают, что перспективы для РФ остаются мрачными. Потеря доверия инвесторов приведет к значительному падению частных инвестиций и потребления, что лишь частично компенсируется бюджетными расходами. Репутационные риски могут привести к тому, что фирмы будут избегать сделок с российскими контрагентами даже в секторах, не затронутых санкциями напрямую.

Кроме того, российско-украинская война повлияет и на другие страны, так как Россия является крупным поставщиком нефти, газа и металлов. И Россия, и Украина экспортируют пшеницу и кукурузу. Ожидаемое сокращение поставок этих товаров уже привело к резкому росту цен на них. Такой рост цен ударит по домохозяйствам с низкими доходами во всем мире, в том числе, в Америке и Азии.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о пяти пакетах санкций, которые Европа ввела против России. Под ограничения, в частности, попали олигархи, нефтяные компании, а также российская металлургия. Также Европа ввела эмбарго на уголь из РФ, а вот насчет нефти и газа еще сомневается.

Из России вышел ряд международных компаний. Кроме прочего, Россия из-за международных санкций осталась без гражданской авиации.