Цены растут не так быстро: НБУ назвал причины

В Нацбанке темпы инфляции объясняют более быстрым, чем ожидалось, снижением цен на горючее.

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Война, падение уровня доходов, разрушенная инфраструктура — это все не могло не повлиять на цены в Украине. Тем не менее потребительская инфляция хоть и ускорилась в августе, но второй месяц кряду остается ниже, чем прогнозировал Нацбанк в июльском инфляционном отчете. Об этом заявили в НБУ.

В Нацбанке темпы инфляции объясняют более быстрым, чем ожидалось, снижением цен на горючее.

"Однако отклонение уменьшилось по сравнению с июлем. Кроме того, более высокими темпами, чем ожидал НБУ, росла базовая инфляция", – сказано в сообщении пресс-службы регулятора.

Инфляция в августе ускорилась из-за боевых действий, в результате которых были нарушены цепочки поставок, разрушены производства, сократились предложения товаров и услуг, увеличились производственные издержки бизнеса. Еще одна причина – эффект переноса на цены девальвации гривны, которая произошла в конце июля.

Что происходило с ценами в августе 2022 года?

непродовольственные товары – подорожали на 16,7% год к году;

обработанные продовольственные товары – на 23,9% г/г;

услуги – на 15,6% г/г;

сырые продукты питания – на 40,8% г/г;

административно-регулируемые цены – на 14,7% г/г;

горючее – на 68,1% г/г.

В Нацбанке предупреждают, что инфляционные риски для Украины все еще сохраняются из-за продолжающейся войны с Россией. "Кроме того, ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий усиливает фундаментальное инфляционное давление, несмотря на подавленный потребительский спрос в целом", – отмечают в НБУ.

Ранее Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне 2022. Также Фокус рассказывал о новых правилах для бизнеса: теперь для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше при необходимости покупать ее на валютном рынке Украины.