Обратной дороги нет: как санкции против Росии душат экономику страны
По словам американской чиновницы, экономическая ситуация в РФ "мрачная и продолжает существенно ухудшаться"
Пока Кремль готовится к новому этапу войны с Украиной, экономика России из-за международных санкций все погружается в глубокий кризис. Правительство страны уже растрачивает фонды, которые оставались на "черный день". Об этом заявила помощница главы минфина США по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг, сообщает "Укринформ".
По словам американской чиновницы, экономическая ситуация в РФ "мрачная и продолжает существенно ухудшаться". При этом экономические трудности превращаются для России в реальные проблемы на войне с Украине.
"Российский фондовый рынок сейчас снизился примерно на 35% от довоенного уровня. Россия нерационально использует свои фонды, предназначенные на "черный день", и приближается к фискальному дефициту к концу года", – подчеркнула Розенберг.
Напомним, Европейская комиссия (ЕК) предложила 8-й пакет санкций против России за военное вторжение в Украину и псевдореферендумы на оккупированных территориях. Восьмой пакет вводит персональные санкции против российских физических и юридических лиц. Запрещается торговля с Россией военными технологиями — запчастями для авиации, электронными компонентами и специфическими химическими соединениями. В Еврокомиссии прогнозируют, что санкции лишат РФ 7,5 млрд евро доходов.
Также Фокус рассказывал, что из-за санкций в России остановились крупнейшие заводы, которые специализируются на производстве метанола. Например:
- "Томск Газпромп",
- "Щекиноазот"
- "Метафракса"
- "Томета" (мощность по метанолу 900 тыс. тонн в год, находится под конкурсным управлением в рамках процедуры банкротства).
СМИ также подсчитывали, сколько Россия потеряла из-за отказа некоторых стран Европы от экспорта энергоресурсов. За августа доходы РФ снизились на 13% по сравнению с июлем.