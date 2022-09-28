Минус 7,5 млрд евро дохода: Евросоюз представил восьмой пакет санкций против РФ

Новые санкции запретят продавать России запчасти для авиации, электронные компоненты и специфические химсоединения. Еврокомиссия также придумала, как ограничить цены на российскую нефть.

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Европейская комиссия (ЕК) предложила 8-й пакет санкций против России за военное вторжение в Украину и псевдореферендумы на оккупированных территориях. Новые ограничения представила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

Россия, по ее словам вышла на новый уровень эскалации войны в Украине, проведя так называемые "референдумы".

"Это незаконная попытка забрать земли и изменить границы силой. Мобилизация и угрозы ядерным оружием — следующий шаг Путинской эскалации. Мы намерены сделать так, чтобы Кремль за это заплатил", — отметила фон дер Ляйен.

Восьмой пакет вводит персональные санкции против российских физических и юридических лиц. Запрещается торговля с Россией военными технологиями — запчастями для авиации, электронными компонентами и специфическими химическими соединениями.

В Еврокомиссии прогнозируют, что санкции лишат РФ 7,5 млрд евро доходов.

Какие еще ограничения ждут Россию?

Фон дер Ляйен предложила запретить допуслуги для России, гражданам стран ЕС не разрешат занимать руководящие посты в российских госкомпаниях.

"Россия не должна пользоваться европейской научной базой и знаниями. Мы предлагаем дополнительные запреты на предоставление европейских услуг, – отметила она.

[ + – ] Фон дер Ляйен предложила запретить гражданам ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях Фото: Euronews

Брюссель вводит новые санкции для лиц, которые помогают РФ обходить ограничения. Покупающие товары в ЕС, везущие их в третьи страны, а после — Россию, могут сами стать объектом санкций.

Еврокомиссия придумала юридическую основу для ввода предельных цен на российскую нефть в восьмом пакете. Часть развивающихся стран нуждаются в импорте нефти в РФ по низким ценам.

"Ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность на мировых энергетических рынках", – добавила она.

Санкционное предложение замораживает активы и запрещает поездки в ЕС высокопоставленным чиновникам министерства обороны РФ и лицам, причастным к "референдумам".

"Меры коснутся тех, кто поддерживает вооруженные силы России, предоставляя им технику и вооружение, ракеты и истребители", — заявил журналистам в Брюсселе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

В Евросоюзе также думают над отключением от международной платежной системы SWIFT 4 банков — Газпромбанка, Альфа-Банка, Росбанка и Тинькофф Банка.

Фокус писал о влиянии западных санкций на продажу российской нефтяной и газохимической продукции. Санкции повлияли на количество алкоголя в РФ — импорт продуцкии упал до 95%.