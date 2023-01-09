Образився на санкції: Кіркоров звернувся до Зеленського і назвав його "зайчиком"

Російський співак Філіп Кіркоров згадав, як працював із Володимиром Зеленським на одному знімальному майданчику та завив, що президент України "надто сильно увійшов у роль".

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55-річний російський співак Філіп Кіркоров відреагував на персональні санкції, які ввів проти нього й інших артистів Володимир Зеленський, підписавши відповідне рішення РНБО. Кіркоров у соцмережах назвав президента України "зайчиком" і звинуватив його в тому, що він "веде свою країну до згарища". Про це співак написав у себе в Instagram.

"Мій старий товариш і партнер зі знімального майданчика надто сильно увійшов у роль, і той сценарій, який йому надсилають через океан, веде і його самого, і країну, яку йому довірили, до попелища, мені дуже шкода і його, і близьких мені людей із України. На жаль, фанатичні люди, які захопили пропагандистські та новинні повістки, не дають людям почути своїх родичів, друзів та інші альтернативні думки та новини. А поки мені пощастило, заборонили лише мої пісні, так, Зайчику мій", — цитують пост співака в соцмережах росЗМІ.

Фото: Instagram

Також Кіркоров згадав, як працював із Зеленським на одному знімальному майданчику, та прикріпив до посту кадри з фільму "Кохання у великому місті".

Проти кого ще запровадили санкції?

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 січня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки діячів культури РФ, які підтримали військову агресію Росії.

До списку потрапили російські та українські діячі культури, які підтримують агресію РФ проти України. Загалом у списку санкцій 119 осіб. Серед них:

Ірина Аллегрова,

Діма Білан,

Олександр Буйнов,

Валерій Дідюля, лідер гурту "ДіДюЛя",

Лариса Доліна,

Ірина Дубцова,

Поліна Гагаріна,

Родіон Газманов,

Валерій Кіпєлов,

Філіп Кіркоров,

Григорій Лепсверідзе, який виступає під псевдонімом Григорій Лепс,

Олександр Маршал,

Лоліта Мілявська,

Олександр Панайотов,

Володимир Пресняков,

Стас П'єха,

Юрій Расторгуєв,

Віктор Рибін,

Юлія Савічева,

Наталія Сенчукова,

Пелагея;

Михайло Шуфутинський,

Влад Топалов,

Аніта Цой,

Любов Успенська (громадянка РФ і США),

Михайло Галустян,

Микита Михалков,

Дмитро Дюжев та інші.

Санкції запровадили на термін 10 років. Вони передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, заборону виведення капіталу, позбавлення державних нагород тощо.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 7 січня Володимир Зеленський своїм указом від 28 грудня минулого року припинив громадянство 13 священиків Української православної церкви (Московського патріархату). Серед них, за даними журналістів, є митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якого Служба безпеки України підозрює в державній зраді.

Раніше, 28 грудня, у Верховній Раді заявили про те, що у 2022 році Росія стала найпідсанкціонованішою країною у світі. За словами заступниці голови Комітету ВР із питань антикорупційної політики Олени Мошенець, санкції проти країни-агресорки ввели Європейський Союз, Великобританія, США, Канада, Швейцарія, Австралія та Японія.