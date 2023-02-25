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Политика Российско-украинская война

"Росбанк" и Алина Кабаева: ЕС ввел 10-й пакет санкций против РФ

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Евросовет

Среди новых ограничений – борьба с российской дезинформацией и контроль экспортного потенциала России.

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Евросоюз ввел 10-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Новый санкционный пакет ужесточает запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров: электроники, специализированных транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовиков и реактивных двигателей, некоторых товаров для строительства и т.п. Также впервые в список санкций попали семь иранских компаний, поставляющих стране-агрессору беспилотники.

Кроме того, предусмотрена приостановка действия лицензий на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic. Также Совет ЕС ввел ограничение возможности граждан России занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктур и организаций Евросоюза.

Среди персональных санкций:

  • исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский;
  • председатель Россотрудничества Евгений Примаков;
  • сопредседатель ОНФ Леонид Рошаль;
  • омбудсмен РФ Татьяна Москалькова;
  • глава СПЧ Валерий Фадеев;
  • продюсер Александр Акопов;
  • член СПЧ и "военкор" Александр Коц;
  • член СПЧ и журналист Марина Ахмедова;
  • любовница Путина Алина Кабаева.

Также под новые европейские санкции попали:

  • "Альфа Банк",
  • "Росбанк",
  • "Тинькофф банк",
  • Международное информационное агентство "Россия сегодня",
  • Министерство по чрезвычайным ситуациям "ДНР",
  • Медиагруппа "Патриот".

В санкционные списки также внесены отдельно Минобороны РФ и Служба внешней разведки РФ. В целом в новый пакет санкций ЕС внесены 87 физлиц и 34 юрлица.

В санкционные списки также внесено Минобороны РФ (написано на английском и болгарском языках) Fullscreen
В санкционные списки также внесено Минобороны РФ (написано на английском и болгарском языках)

"Россия должна немедленно прекратить эту жестокую войну. Европейский Союз будет неуклонно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", — отмечают в Совете ЕС.

Напомним, Совет ЕС согласовал новый пакет санкций против РФ, среди которых борьба с российской дезинформацией и усиление экспортных ограничений.

Также Фокус писал о новых санкциях против России со стороны США.