"Росбанк" и Алина Кабаева: ЕС ввел 10-й пакет санкций против РФ
Среди новых ограничений – борьба с российской дезинформацией и контроль экспортного потенциала России.
Евросоюз ввел 10-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Новый санкционный пакет ужесточает запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров: электроники, специализированных транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовиков и реактивных двигателей, некоторых товаров для строительства и т.п. Также впервые в список санкций попали семь иранских компаний, поставляющих стране-агрессору беспилотники.
Кроме того, предусмотрена приостановка действия лицензий на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic. Также Совет ЕС ввел ограничение возможности граждан России занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктур и организаций Евросоюза.
Среди персональных санкций:
- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский;
- председатель Россотрудничества Евгений Примаков;
- сопредседатель ОНФ Леонид Рошаль;
- омбудсмен РФ Татьяна Москалькова;
- глава СПЧ Валерий Фадеев;
- продюсер Александр Акопов;
- член СПЧ и "военкор" Александр Коц;
- член СПЧ и журналист Марина Ахмедова;
- любовница Путина Алина Кабаева.
Также под новые европейские санкции попали:
- "Альфа Банк",
- "Росбанк",
- "Тинькофф банк",
- Международное информационное агентство "Россия сегодня",
- Министерство по чрезвычайным ситуациям "ДНР",
- Медиагруппа "Патриот".
В санкционные списки также внесены отдельно Минобороны РФ и Служба внешней разведки РФ. В целом в новый пакет санкций ЕС внесены 87 физлиц и 34 юрлица.
"Россия должна немедленно прекратить эту жестокую войну. Европейский Союз будет неуклонно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", — отмечают в Совете ЕС.
Напомним, Совет ЕС согласовал новый пакет санкций против РФ, среди которых борьба с российской дезинформацией и усиление экспортных ограничений.
Также Фокус писал о новых санкциях против России со стороны США.