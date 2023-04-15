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Думки Російсько-українська війна

Відібрати в Росії гроші — справедливо. Чому не можна позбавляти цієї можливості українців

"Якомога скоріша конфіскація активів Росії та її посіпак для фінансування відродження України — акт справедливості. Пробувати відібрати цю можливість в українців — піддавати наше суспільство ризику розбрату". Думка.

Олександр Чебаненко
Олександр Чебаненко
Адвокат
eye 39
росія, центробанк росії, валютні резерви, фінансові санкції
Сюди замороженні на Заході гроші повернутися не повинні
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ЗМІ повідомляють, що "Єврокомісія дійшла висновку, що, з юридичної точки зору, заморожені резерви Центробанку рф не можна просто так передати Україні, а доведеться повернути Росії після війни".

Аналогічні думки висловлювали раніше на офіційному рівні в низці країн, у тому числі в США.

А не так давно, нагадаю, Швейцарія фактично відмовилася від конфіскації російських активів, які перебувають у місцевих банках.

Платон свого часу називав відчуття справедливості тим, що об'єднує суспільство.

Якомога скоріша конфіскація активів Росії та її посіпак для фінансування відродження України — саме акт справедливості.

Пробувати відібрати цю можливість в українців — піддавати наше суспільство ризику розбрату.

Сподіваюсь, це розуміють представники влади. У тому числі ті, хто де-факто гальмує створення повноцінного міжнародного трибуналу. Який, на моє глибоке переконання, повинен вирішити в тому числі питання щодо конфіскації.

Нижче — уривок із мого матеріалу від вересня минулого року.

трибунал, міжнародний суд, право, правовий механізм Fullscreen
Подібний трибунал здатний вирішити проблему конфіскації російських грошей
Фото: скриншот

"Ми неодноразово чули, що країни Заходу готові передати Україні заморожені резерви й інше майно РФ, але для цього потрібен правовий механізм.

Існує точка зору, що для цього необхідним є міжнародний договір, який заключать між собою держави, що мають майно осіб, дотичних до агресії проти України, а для цього вказані держави, мовляв, повинні внести зміни у своє внутрішнє законодавство.

На нашу думку, цей шлях є тупиковим.

  • По-перше, навіть за великого бажання внести зміни в законодавство десятків держав, а тим більше в короткі строки, нереально.
  • По-друге, і головне — такого роду зміни будуть протирічити як мінімум двом базовим правовим принципам демократичних держав.

Перший — принцип державного імунітету. Який, як ми знаємо, в тому числі, означає, що, оскільки всі держави є незалежними та рівними, майно держави не може бути стягнуто іншою державою або групою держав без згоди вказаної держави.

Другий — принцип примусової конфіскації майна виключно за рішенням суду. А передача Україні майна агресора та його поплічників відповідно до міжнародного договору означатиме саме позасудову конфіскацію.

На наший погляд, єдиним реальним правовим інструментом для конфіскацій і репарацій на користь українців і України є міжнародний судовий орган.

А саме спеціально створений міжнародний воєнний трибунал".

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