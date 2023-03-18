Фейковий суд видав фейковий ордер на арешт Путіна: чому президента РФ не арештують

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З приводу новини, що, мовляв, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт двох персонажів, в тому числі, Володимира Путіна, змушений озвучити неприємну інформацію.

МКС — структура, яка за більш ніж 20 років своєї діяльності та витратах на більш ніж 2 млрд доларів США та трьох засуджених за цей час ("чудова" ефективність), ініціює ордери, які інакше як фейковими, важко назвати.

Відомо, що РФ не підписала (точніше, відкликала підпис) і не ратифікувала Римський статут — правову основу діяльності МКС. А це значить, що, за прикладом низки інших країн, які цього також не зробили, будь-які рішення МКС для РФ (як і для Білорусі, до речі) не є обов'язковими.

А заочний розгляд справ в МКС заборонений.

Якісь інструменти впливу (санкції, силовий примус тощо) у МКС відсутні. Крім "глибокого занепокоєння" та "стурбованості", звичайно. Плюс — реакція світової спільноти, яка є важливою, але в цьому випадку не вирішальною.

Адже МКС — так званий договірний суд, тобто суд, рішення якого мають силу тільки для тих, хто взяв на себе такі зобов'язання.

Крім того, за минулі роки мали місце неодноразові випадки, коли навіть держави — члени Римського статуту ігнорували ордери МКС — без негативних наслідків.

Плюс, держави, навіть якщо вони ратифікували Римський статут або приєднались до нього (як Україна, наприклад), Путіна просто не матимуть права затримати — через так званий посадовий імунітет — під час всього часу перебування персонажа на посаді. А в тому, що персонаж збирається "царювати" довічно, думаю, сумніву ні в кого немає.

Стосовно ж затримання, щиро кажучи, вірогідність того, що Україна цього персонажа буде саме ЗАТРИМУВАТИ, виглядає як незначна. А щодо того, як саме притягнути до кримінальної відповідальності Путіна та іншу верхівку агресорів, то відповідь очевидна — через спеціально створений міжнародний воєнний трибунал, про який маю "задоволення" писати з самого початку відкритої агресії проти України. Трибунал, який за цей рік так, на жаль, і не було створено.

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