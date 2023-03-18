Фейковый суд выдал фейковый ордер на арест Путина: почему президента РФ не арестуют

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По поводу новости, мол, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест двух персонажей, в том числе, Владимира Путина, вынужден озвучить неприятную информацию.

МУС — структура, которая за более чем 20 лет своей деятельности и расходах на более чем 2 млрд долларов США и трех осужденных за это время ("прекрасная" эффективность), инициирует ордера, которые иначе как фейковыми, трудно назвать.

Известно, что РФ не подписала (точнее отозвала подпись) и не ратифицировала Римский устав — правовую основу деятельности МУС. А это значит, что, по примеру ряда других стран, которые этого тоже не сделали, какие-либо решения МУС для РФ (как и для Беларуси, кстати) не являются обязательными.

А заочное рассмотрение дел в МУС запрещено.

Какие-либо инструменты воздействия (санкции, силовое принуждение и т. п.) в МУС отсутствуют. Кроме "глубокого беспокойства" и "озабоченности", конечно. Плюс — реакция мирового сообщества, которая важна, но в этом случае не является решающей.

Ведь МУС — так называемый договорный суд, то есть суд, решения которого действуют только для тех, кто взял на себя такие обязательства.

Кроме того, за прошедшие годы имели место неоднократные случаи, когда даже государства — члены Римского устава игнорировали ордера МУС без негативных последствий.

Плюс государства, даже если они ратифицировали Римский устав или присоединились к нему (как Украина, например), Путина просто не будут иметь права задержать — из-за так называемого должностного иммунитета — во время всего времени пребывания персонажа в должности. А в том, что персонаж собирается "царствовать" пожизненно, думаю, сомнения ни у кого нет.

Что касается задержания, честно говоря, вероятность того, что Украина этого персонажа будет именно задерживать, выглядит как незначительная. А относительно того, как именно привлечь к уголовной ответственности Путина и другую верхушку агрессоров, ответ очевиден — через специально созданный международный военный трибунал, о котором имею "удовольствие" писать с самого начала открытой агрессии против Украины. Трибунал, который за этот год так, к сожалению, и не был создан.

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