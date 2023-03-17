Белый Дом отказывается дать Украине самолеты F-16: Байден приготовил замену

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За последние 10 дней спикеры Белого Дома и Пентагона "варят воду" с согласием на поставку истребителей. Аргументов несколько:

Предоставление Украине новых F-16 займет от 3-х до 6-ти лет. Передача более старых версий — 18-24 мес. В целом на подготовку специалистов всех уровней, которые будут работать с 16-й моделью, нужно не менее 18 мес., ведь речь идет также об обучении техперсонала, поставках запчастей, подготовке аэродромов. Пентагон акцентирует внимание, что расходы на программу окажутся колоссальными.

Американцы также говорят, что самолеты не входят в тройку самых горячих запросов Киева. На киевской встрече Байдена и Зеленского якобы речь шла о таких приоритетах:

системы ПВО, способные сбивать российские крылатые ракеты и иранские беспилотники;

артиллерия и боеприпасы к ней;

бронированные и механизированные системы (танки — в том числе).

В некоторых публикациях я встречал обязательство предоставить Украине ракеты среднего радиуса действия, а также дополнительные HIMARS с достаточным БК. Пентагон считает, что это более срочный приоритет, чем реактивная авиация.

Если речь идет о весеннем контрнаступлении ВСУ, то F-16 до тех пор действительно "не долетят". Но убежден, что проукраинская коалиция в НАТО не позволит растянуть эти поставки на 1,5 — 3 года. Поэтому "длинные" ракеты с короткими логистическими сроками — неплохой компромиссный вариант.

США собираются изрядно "проапгрейдить" постсоветскую авиацию ВСУ. Американские военные интегрируют передовые западные ракеты класса "воздух — воздух" с украинскими МиГами. На часть истребителей установлены высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88B. Пентагон также направил ВСУ т. н. умные бомбы. "Апгрейд" должен был состояться до весеннего контрнаступления ВСУ. То есть часть штатного вооружения F-16 будет охотиться на россиян.

Поэтому о зраде говорить не приходится, видим холодный расчет. Учитывая, что Белый Дом не собирается затягивать с датой украинской победы, а Зеленский и Залужный в переговорном процессе занимают спокойную позицию, очевидно, оснований для волнения пока нет.

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