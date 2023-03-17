Білий Дім відмовляється надати Україні літаки F-16: Байден приготував заміну

Related video

Упродовж останніх 10 днів речники Білого Дому та Пентагону "варять воду" зі згодою на постачання винищувачів. Аргументів декілька:

Надання Україні нових F-16 займе від 3-ох до 6-ти років. Передача старіших версій — 18-24 міс. Загалом на підготовку фахівців усіх рівнів, що працюватимуть з 16-ю моделлю, потрібно не менше 18 міс., адже йдеться також про навчання техперсоналу, постачання запчастин, підготовку аеродромів. Пентагон акцентує, що видатки на програму виявляться колосальними.

Американці також говорять, що літаки не входять до трійки найгарячіших запитів Києва. На київській зустрічі Байдена та Зеленського нібито йшлося про такі пріоритети:

системи ППО, здатні збивати російські крилаті ракети та іранські безпілотники;

артилерія та боєприпаси до неї;

броньовані та механізовані системи (танки — в тому числі).

У деяких публікаціях я зустрічав зобовʼязання надати Україні ракети середнього радіуса дії, а також додаткові HIMARS з достатнім БК. Пентагон вважає, що це терміновіший пріоритет, ніж реактивна авіація.

Якщо йдеться про весняний контрнаступ ЗСУ, то F-16 до цього часу дійсно "не долетять". Але переконаний, що проукраїнська коаліція в НАТО не дозволить розтягнути ці постачання на 1,5-3 роки. Тому "довгі" ракети з короткими логістичними термінами — непоганий компромісний варіант.

США збираються добряче "проапгрейдити" пострадянську авіацію ЗСУ. Американські військові інтегрують передові західні ракети класу "повітря — повітря" з українськими МіГами. На частину винищувачів встановлено високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88B. Пентагон також надіслав ЗСУ т. зв. розумні бомби. "Апгрейд" мав би відбутися до весняного контрнаступу ЗСУ. Тобто частина штатного озброєння F-16 таки полюватиме на росіян.

Тому про зраду говорити не доводиться, бачимо холодний розрахунок. Зважаючи на те що Білий Дім не збирається затягувати з датою української перемоги, а Зеленський і Залужний у переговорному процесу займають спокійну позицію, очевидно, підстав для хвилювання наразі немає.

Джерело

Важливо