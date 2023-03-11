Розвідка США дала прогноз щодо війни в Україні: Байден і ЄС готують рішення

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ЄС та США готуються до логістичного етапу війни з РФ. Звіт Нацрозвідки США про це прозоро натякає. Адміністрація Байдена та європейські партнери переходять на просунутий рівень допомоги Україні, щоб перешкодити путінській стратегії затягування бойових дій.

Спочатку про звіт Нацрозвідки США: ось кілька думок щодо виступу директорки Гейнс у Конгресі:

Ми не припускаємо, що російські воєнні відновляться настільки, щоб досягти серйозних територіальних досягнень цього року.

Путін вважає, що затягування війни може бути його найкращою стратегією, навіть якщо це займе роки.

Російський розрахунок на чергову мобілізацію та сторонні джерела боєприпасів.

Війна в Україні стала "жорстокою війною на виснаження, в якій жодна зі сторін не має остаточної воєнної переваги". Весняний наступ України буде обмежений ступенем забезпечення ЗСУ та рівнем втрат.

Де-факто звіт розвідки пояснив американським платникам податків нову стратегію Білого Дому та ЄС. Її добре сформулював міністр оборони України Олексій Резніков: "швидше за все" потрібен 1 млн 155-мм та 105-мм снарядів (це близько €4 млрд).

Пріоритет номер один — це системи ППО, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси, щоб Україна була готова до контрнаступу. Міністр оборони України Олексій Резніков

Естонія запропонувала Євроспільноті забезпечити Україну необхідними боєкомплектами. Міністри оборони країн ЄС обговорили цю ініціативу, її ухвалення очікується вже цього місяця.

Армія США збільшує свої потужності з виробництва 155-мм снарядів з 14 тис. до 30 тис. вже навесні, з наступним виходом на 90 тис. на місяць. Також збільшуються пропускні можливості щодо випуску інших боєприпасів.

Час є ключовим фактором, який обговорюється нашими партнерами. Плюс постає рішення з F-16.

Висновок тут простий: ні США, ні ЄС не налаштовані підігрувати планам Путіна, затягнувши війну, вони прагнуть допомогти ЗСУ перемогти "на одному подиху", тобто вже цього року. Брюссель із Вашингтоном включилися до цього процесу з небаченою швидкістю.

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