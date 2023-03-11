План визволення Криму: ЗСУ діятимуть, як із островом Зміїний

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Зрозуміло, все це робиться насамперед для внутрішнього споживача, щоб показати, що сакральний півострів під захистом і жодний морський десант чи сухопутний контрнаступ не загрожує колисці російської бацили. Але ж питання: до якого такого морського десанту вони готуються?

Україна не має достатньої кількості десантних засобів, зокрема, великих/середніх/малих десантних кораблів/катерів для реалізації такого десантування. До того ж наявність у росіян БПКРК "Бастіон" ставить під загрозу такий сценарій великими втратами, як сам процес десантування.

Тобто росіяни прямо зараз готуються в окупованому Криму до сценарію, який не буде реалізований за жодних обставин. Це наштовхує на думку, що зараз у Криму ведеться банальне розпилювання бюджетного бабла, як востаннє. Хоча чому, "востаннє?" Саме — востаннє.

Смішить те, що береговою лінією у низці локацій, наприклад, у Євпаторії, риють окопи там, де навіть теоретично висадження десанту не здійснювалася б, оскільки це нераціонально і безглуздо.

Окопи, вириті Росією на морському березі в окупованій АР Крим, Україна Фото: Скриншот

Але все ж таки, якщо говорити про звільнення Криму, який буде сценарій? З 2022 року я незмінно дотримуюся думки, що це буде сценарій Зміїного острова, адаптований для дещо більшої території. Сценарій повної ізоляції півострова Крим від зовнішнього світу та методичної, планомірної анігіляції окупантів.

Основне завдання ЗСУ для старту активної фази цього сценарію — це вихід до адміністративного кордону півострова. Після цього розпочнеться формування ударно-вогневого потенціалу для виконання завдань зі знищення всіх військових об'єктів і військової інфраструктури на півострові.

Фактично ЗСУ можуть забезпечити 4 зони ураження з урахуванням наявних і перспективних засобів ураження, які ми можемо отримати (або вже отримуємо). І цих зон цілком вистачає, щоб змусити РОВ тотально втиснутись у південній локації, оголивши чи хоча б послабивши північ і центр півострова.

Заздалегідь зазначу, що зони ураження вказані з урахуванням буфера безпеки для засобів ураження до 20 км. Тобто умовно до +20-30% за дальністю до зазначених значень.

Зі свого боку, важливим моментом буде відновлення повного контролю над Азовським морем і завдання непорівнянних із функціонуванням пошкоджень єдиної логістичної артерії, що сполучає материкову Росію та півострів — Кримський міст.

Збереження поромного сполучення можливе лише в цивільних цілях, а от у разі його використання для забезпечення півострова силами та засобами РОВ, такі пороми повинні знищуватись у морі або в портах, адже під час перевезення військ вони можуть і прикриватися цивільними.

Так, контингент РОВ на півострові опиниться в ізоляції і щодня нестиме втрати, відновлення яких не буде можливим. Тобто щоденний мінус, який призведе за деякий час до повної втрати боєздатності підрозділів РОВ у Криму.

Це лише один зі сценаріїв, який найвиразніше бачиться мені, але водночас на столі в Генштабі ЗСУ, більш ніж впевнений, подібних сценаріїв кілька і деякі з них набагато несподіваніші, ніж цей шаблонний малюнок масштабнішої операції, ніж була на острові Зміїний.

Але загалом той фетиш, який російська пропаганда влаштувала навколо Криму, виглядає дуже убого, з огляду на те, як насправді бачиться звільнення півострова. Пакуйте валізи, окопи не допоможуть. Навпаки, у них вас і…

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