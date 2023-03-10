У Москві надто небезпечно: Кремль хоче перенести столицю Росії за Урал

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Намір перенести столицю Росії кудись під монгольський кордон вперше висловив 2012-го Шойгу, а 2014-го навіть підтримував бункерний. Але сьогодні дискусія розгорілася з особливим завзяттям, наче дідько підлив олії у вогонь. Цьому є кілька причин.

Безпекова. Телепортувати столицю РФ далеко за Урал сьогодні важливо з воєнної точки зору. Жити під боком у НАТО, в годинній досяжності від українських дронів, з зенітками на вежах Кремля замість зірок — кремлівському будинку престарілих геть зовсім не комфортно. Вже надто літні вони для цього всього. Чим далі за Урал переберуться всі ці небожителі, тим спокійніше почуватимуться.

Ментальна. Кремль взявся переформатувати свою історію під цінності золотої орди. Через євроінтеграційні забаганки Петра I нащадки Батия та Удегея змушені були прозиватися русичами та перебралися до Московії. Але, ви бачили отого Шойгу, різних там улюкаєвих і набібулліних і т. д. Ну, які вони русичі? Як в анекдоті, їх постійно "рвало на родіну", тобто в рідні степи, де кози, вівці, віслюки… і, звісно, олені. Петро Великий прорубав вікно в Європу, Володимир маленький наглухо забив його своїми комплексами, настав час повертатися до витоків. Туди, де досі збереглася монголо-татарська ДНК.

Корупційна. Свого часу Шойгу з Путіним виношували ідею будівництва 5-ти міст-мільйонників на околицях Красноярська. І в основі цього зодчества лежала прекрасна корупційна ідея: на зведенні мегаполісів можна заробити не менше, ніж на дерибані армії. Тим паче, якщо сюди телепортувати столицю, усі федеральні відомства, звести нову Рубльовку, Доларівку, Офшорівку, то навіть правнуки водія Шойгу були б мільярдерами.

Державотворницька. Це геніальна ідея заснувати столицю подалі від отієї всієї демократії, іноагентів, штучного інтелекту, ЛГБТ, глибокого проникнення інтернету та високого індексу IQ. Це з одного боку. З іншого боку, в разі розвалу РФ, для захисту конституційного ладу в якому-небудь Абакані або Улан-Уде досить невеликої приватної військової компанії. Бо мало хто попреться в оту тмутаракань, це ж не Москва, яку взяти — чимало охочих, починаючи від ЗСУ та закінчуючи чеченцями з дагестанцями.

Важливо лише визначитися з новою столицею.

Красноярськ, який пропонує Дерипаска, — це всеросійська кочегарка, з кіптявою, сажею та лютими морозами. Воно ніби правильно, щоб вся та нечисть до пекла звикала, але є й екзотичніші варіанти.

Я б пропонував щось автохтонне, тубільне. Ось столиця шойгівської Туви — Кизил — звучить неординарно. Українською вона перекладається як "Дерен".

Можна — Улан-Уде. По-перше, співзвучно з монгольським Улан-Батором, по-друге, це — столиця Бурятії, що дуже символічно. Бойові буряти стали візиткою сучасного російського війська. Гордістю їх назвати поки що складно, як червоний квартал не можна назвати гордістю Амстердама… а візитівкою — сам раз.

Моя улюблена гіпотетична столиця — Абакан. Це територія Хакасії, там свого часу добряче розважався Чінгісхан, а потім китайці з доброго дива уступили свої "ісконниє землі" росіянам. Уявляєте, Абакан перетворюється на столицю путінського паханату, а потім це місто анексує Сі Цзіньпін. У межах захисту мандариномовних.

Та найраціональніша ідея — запозичити ординську скрепу кочівної столиці. Це т. зв. номадичний формат, коли Золота Орда пересувалась землями без визначеного місця призначення та мети. Де паХАН, там і столиця. А шо? Оте НАТО щодня переналаштовуватиме ядерні боєголовки на нові місця дислокації бойових юрт верховного говнокомандувача.

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