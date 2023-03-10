В Москве слишком опасно: Кремль хочет перенести столицу России за Урал

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Намерение перенести столицу России куда-то под монгольскую границу впервые в 2012-м выразил Шойгу, а в 2014-м даже поддерживал бункерный. Но сегодня дискуссия разгорелась с особым рвением, словно черт подлил масла в огонь. Этому есть несколько причин.

Безопасность. Телепортировать столицу РФ далеко за Урал сегодня важно с военной точки зрения. Жить под боком у НАТО, в часовой досягаемости от украинских дронов, с зенитками на башнях Кремля вместо звезд — в кремлевском доме престарелых совсем не комфортно. Уж слишком пожилые они для этого всего. Чем дальше за Урал переберутся все эти небожители, тем спокойнее себя будут чувствовать.

Ментальная. Кремль принялся переформатировать свою историю под ценности золотой орды. Из-за евроинтеграционных прихотей Петра I потомки Батыя и Удегея вынуждены были называться русичами и перебрались в Московию. Но, вы видели этого Шойгу, разных там улюкаевых и набибуллиных и т. д. Ну, какие они русичи? Как в анекдоте, их постоянно "рвало на родину", то есть в родные степи, где козы, овцы, ишаки… и, конечно, олени. Петр Великий прорубил окно в Европу, Владимир маленький наглухо забил его своими комплексами, пора возвращаться к истокам. Туда, где до сих пор сохранилась монголо-татарская ДНК.

Коррупционная. В свое время Шойгу с Путиным вынашивали идею строительства 5-ти городов-миллионников в окрестностях Красноярска. В основе этого зодчества лежала прекрасная коррупционная идея: на возведении мегаполисов можно заработать не меньше, чем на дерибане армии. Тем более если сюда телепортировать столицу, все федеральные ведомства, возвести новую Рублевку, Доларовку, Офшоровку, то даже правнуки водителя Шойгу были бы миллиардерами.

Государственная. Это гениальная идея основать столицу подальше от всей демократии, иноагентов, искусственного интеллекта, ЛГБТ, глубокого проникновения интернета и высокого индекса IQ. Это с одной стороны. С другой, в случае развала РФ для защиты конституционного строя в каком-нибудь Абакане или Улан-Удэ достаточно небольшой частной военной компании. Потому что мало кто попрется в эту тмутаракань, это же не Москва, которую взять — немало желающих, начиная от ВСУ и заканчивая чеченцами с дагестанцами.

Важно лишь определиться с новой столицей.

Красноярск, который предлагает Дерипаска, — это всероссийская кочегарка, с копотью, сажей и лютыми морозами. Оно вроде бы правильно, чтобы вся та нечисть привыкала к аду, но есть и более экзотические варианты.

Я бы предлагал что-то автохтонное, туземное. Вот столица шойговской Тувы — Кизил — звучит неординарно. На украинский она переводится как "Дерен".

Можно — Улан-Удэ. Во-первых, созвучно с монгольским Улан-Батором, во-вторых, это — столица Бурятии, что очень символично. Боевые буряты стали визиткой современного российского войска. Гордостью их назвать пока сложно, как красный квартал нельзя назвать гордостью Амстердама… а визитной карточкой — сам раз.

Моя любимая гипотетическая столица — Абакан. Это территория Хакасии, там в свое время изрядно поразвлекался Чингисхан, а затем китайцы с хорошего чуда уступили свои "исконные земли" россиянам. Представляете, Абакан превращается в столицу путинского паханата, а затем этот город аннексирует Си Цзиньпин. В рамках защиты мандариноязычных.

Но самая рациональная идея — позаимствовать ордынскую скрепу кочующей столицы. Это т. н. номадический формат, когда Золотая Орда передвигалась по землям без определенного места назначения и цели. Где паХАН, там и столица. А что? НАТО будет ежедневно перенастраивать ядерные боеголовки на новые места дислокации боевых юрт верховного говнокомандующего.

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