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Мнения Российско-украинская война

План освобождения Крыма: будут действовать, как с островом Змеиный

"С 2022 года я неизменно придерживаюсь мнения, что Крым освободят по сценарию острова Змеиный, адаптированному для несколько большей территории. Это сценарий полной изоляции полуострова от внешнего мира и методичной, планомерной аннигиляции оккупантов". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление"
eye 1846
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Фото: Генштаб ВСУ | Деоккупация Крыма будет происходит по сценарию острова Змеиный, адаптированном для большей территории
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Возведение линий обороны, рытье окопов и установление фортификационных сооружений в последнее время стало фетишем во временно оккупированном Крыму. Вместо очередного "рекордного" туристического сезона ведется подготовка к обороне.

Разумеется, все это делается в первую очередь для внутреннего потребителя, чтобы показать, что сакральный полуостров под защитой и никакой морской десант или сухопутное контрнаступление не угрожает колыбели российской бациллы. Но вот ведь вопрос: к какому такому морскому десанту они готовятся?

У Украины нет достаточного количества десантных средств, в частности, больших/средних/малых десантных кораблей/катеров для реализации такого десантирования. К тому же, наличие у россиян БПКРК "Бастион" ставит под угрозу такой сценарий большими потерями, равно как сам процесс десантирования.

То есть россияне прямо сейчас готовятся в оккупированном Крыму к сценарию, который не будет реализован ни при каких обстоятельствах. Это наталкивает на мысль, что сейчас в Крыму ведется банальное распиливание бюджетного бабла, как в последний раз. Хотя почему, "как в последний?" Именно — в последний.

Забавляет то, что по береговой линии в ряде локаций, например, в Евпатории, роют окопы там, где даже теоретически высадка десанта не осуществлялась бы, поскольку это нерационально и глупо.

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Окопы, вырытые Россией на морском берегу в оккупированной АР Крым, Украина
Фото: Скриншот

Но все же, если говорить об освобождении Крыма, какой будет сценарий? С 2022 года я неизменно придерживаюсь мнения, что это будет сценарий острова Змеиный, адаптированный для несколько большей территории. Сценарий полной изоляции полуострова Крым от внешнего мира и методичной, планомерной аннигиляции оккупантов.

Основная задача ВСУ для старта активной фазы данного сценария — это выход к административной границе полуострова. После этого начнется формирование ударно-огневого потенциала для выполнения задач по уничтожению всех военных объектов и военной инфраструктуры на полуострове.

Фактически ВСУ могут обеспечить 4 зоны поражения с учетом имеющихся и перспективных средств поражения, которые мы можем получить (или уже получаем). И этих зон вполне хватает, чтобы заставить РОВ тотально ужаться в южной локации, оголив или хотя бы ослабив север и центр полуострова.

Заранее отмечу, что зоны поражения указаны с учетом буфера безопасности для средств поражения до 20 км и без учета специфики выстрелов, с усредненным значением по дальности. То есть условно до +20-30% по дальности к указанным значениям.

В свою очередь, важным моментом будет восстановление полного контроля над Азовским морем и нанесение несопоставимых с функционированием повреждений единственной логистической артерии, соединяющей материковую Россию и полуостров — Крымскому мосту.

Сохранение паромного сообщения возможно только в гражданских целях, а вот в случае его использования для обеспечения полуострова силами и средствами РОВ, такие паромы должны уничтожаться в море либо в портах, ведь во время перевозки войск они могут и будут прикрываться гражданскими.

Таким образом, контингент РОВ на полуострове окажется в изоляции и ежедневно будет нести потери, восстановление которых не будет возможным. То есть ежедневный минус, который приведет через некоторое время к полной потере боеспособности подразделений РОВ в Крыму.

Это лишь один из сценариев, который наиболее отчетливо видится мне, но при этом на столе в Генштабе ВСУ, более чем уверен, подобных сценариев несколько и некоторые из них куда более неожиданные, чем данный шаблонный набросок более масштабной операции, нежели была на острове Змеиный.

Но в целом тот фетиш, который российская пропаганда устроила вокруг Крыма, выглядит весьма убого, с учетом того, как в реальности видится освобождение полуострова. Пакуйте чемоданы, окопы не помогут. Наоборот, в них же вас и…

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