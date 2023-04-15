Отобрать у России деньги – справедливо. Почему нельзя лишать этой возможности украинцев

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СМИ сообщают, что "Еврокомиссия пришла к выводу, что с юридической точки зрения замороженные резервы Центробанка России нельзя просто так передать Украине, а придется вернуть России после войны".

Аналогичные мнения высказывались ранее на официальном уровне в ряде стран, в том числе в США.

А не так давно, напомню, Швейцария фактически отказалась от конфискации находящихся в местных банках российских активов.

Платон в свое время называл чувство справедливости тем, что объединяет общество.

Скорейшая конфискация активов России и ее приспешников для финансирования возрождения Украины — именно акт справедливости.

Пытаться отобрать эту возможность у украинцев — подвергать наше общество риску раздора.

Надеюсь, это понимают представители власти. В том числе те, кто де-факто тормозит создание полноценного международного трибунала. Который, по моему глубокому убеждению, должен решить, в том числе, вопрос о конфискации.

Ниже отрывок из моего материала сентября прошлого года.

Подобный трибунал способен решить проблему конфискации российских денег. Фото: скриншот

Мы неоднократно слышали, что страны Запада готовы передать Украине замороженные резервы и другое имущество РФ, но для этого нужен правовой механизм.

Существует точка зрения, что для этого необходим международный договор, который заключат между собой государства, имеющие имущество лиц, причастных к агрессии против Украины, а для этого указанные государства, мол, должны внести изменения в свое внутреннее законодательство.

По нашему мнению, этот путь тупиковый.

Во-первых, даже при большом желании внести изменения в законодательство десятков государств, а тем более в короткие сроки, нереально.

Во-вторых, и главное – такого рода изменения будут противоречить как минимум двум базовым правовым принципам демократических государств.

Первый – принцип государственного иммунитета. Который, как мы знаем, в том числе, означает, что, поскольку все государства независимы и равны, имущество государства не может быть взыскано другим государством или группой государств без согласия указанного государства.

Второй – принцип принудительной конфискации имущества исключительно по решению суда. А передача Украине имущества агрессора и его приспешников в соответствии с международным договором будет означать внесудебную конфискацию.

На наш взгляд, единственным реальным правовым инструментом конфискаций и репараций в пользу украинцев и Украины является международный судебный орган.

А именно, специально созданный международный военный трибунал.

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